Salvador Zerboni opina sobre la relación de Daniella Navarro y Nacho: «Es un premio de consolación»

Salvador Zerboni dejó saber cuál es su opinión sobre la relación amorosa de Daniella Navarro y Nacho Casano, asegurando que no están enamorados. Luego de que, hace ya varias semanas, Daniella Navarro y Salvador Zerboni protagonizaran un momento incomodo en la Suite del líder, cuando el actor decidió rechazar la oferta de pasar a «algo más» con la venezolana, la amistad entre ambos quedó fracturada.

Poco después Navarro inició su romance con Nacho Casano, conllevando a que muchos pensaran que todo se debía al rechazo por parte del mexicano, lo que hasta el momento nadie dentro de la casa ha mencionado, pero Zerboni sí lo mantiene presente, pues en varias ocasiones se ha visto hablar solo como reflexionando y decir que Nacho solo es «un premio de consolación», indicando además al público que no se dejen llevar por las apariencias.

«No caigan en esas mentiras por favor, esas estrategias baratas, sucias, burdas, no se valen… Uno se ha sacrificado, media hora de que anduviera con él me tiró la honda a mí, así que seamos realistas. Me tiró la honda, me propuso una cosa y le dije que no, así que ese es un premio de consolación, no es amor», explicó.

Asimismo, con una actitud un poco molesta Salvador indagó un poco más en lo que ser ía este nuevo amorío.

«¿Por qué cuando los hombres nos queremos portar bien, nos empiezan a coquetear una, la otra y la otra?… Pareciera que estuviera en una película para adultos, así de… Nadie nos está viendo, me están seduciendo, incitando al pecado, invitando a la tentación… Que chistoso», dijo.

De esta manera, nuevamente indicó que Nacho solo estaba ahí por el hecho de él haber rechazado primero a Daniella.

«Si supiera Nacho que es el premio de consolación… Hoy brindo por ti, que te aproveche», aseguró, agregando también que no todos son iguales. «No es de mi interés, pero para que vean, no todos los hombres somos iguales, y definitivamente unos controlamos la voluntad más que otros, ¿Verdad? Brindo por el respeto, Mejor me voy a dormir antes de que me siga tentando la otra».

Redacción GossipVzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

