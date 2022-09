Salvador Pérez, jugador del mes de los Reales de Kansas City

Entornointeligente.com /

El beisbolista venezolano Salvador Pérez , de 32 años de edad, se alzó con el premio al Jugador del Mes de su equipo en las Grandes Ligas, los Reales de Kansas City.

Salvador Pérez logró el reconocimiento por su destacada actuación este mes en las mayores. Al igual que él, el equipo también reconoció a Brady Singer como el mejor lanzador. La noticia la dio el conjunto por medio de sus redes sociales, donde felicitó a ambos jugadores.

El premio al Jugador del Mes le fue entregado a Pérez previo al juego que disputaron los Reales ante los Guardianes de Cleveland, donde vencieron 2-1 en el Kauffman Stadium. El equipo actualmente se ubica en la cuarta posición de la división Central de la Liga Americana con 15.5 juegos de diferencia de los Guardianes

Pérez tiene un promedio de bateo de .238, con 87 imparables y 65 impulsadas en 365 turnos al bate en lo que va de campaña.

El venezolano tiene en su haber cuatro Bates de Plata, un galardón que recibió en las temporadas 2016, 2018, 2020 y 2021. El histórico registro de galardones lo convierte en el jugador de los Reales de Kansas City con la mayor cantidad de Bates de Plata.

Congratulations to Salvador Perez and Brady Singer, our August Player and Pitcher of the Month! #TogetherRoyal pic.twitter.com/I5YVfcy6Y9

— Kansas City Royals (@Royals) September 8, 2022

El año pasado se llevó el Premio Luis Aparicio, galardón que se otorga anualmente al pelotero venezolano más destacado de la MLB.

