Salvador fue nombrado Jugador del Mes de Kansas City

El receptor venezolano, Salvador Pérez, fue galardonado con el premio a Jugador del Mes de los Reales de Kansas City.

La decisión del club se debe a las importantes actuaciones del criollo en los partidos del mes de agosto.

Junto a «Salvy», también fue premiado Brady Singer, quien recibió el premio a Lanzador del Mes del equipo.

El criollo se ha mantenido como uno de los pilares ofensivos y defensivos del conjunto de Kansas City, llegando a conectar 20 jonrones el pasado martes.

Pérez, de 32 años de edad, tiene un promedio de bateo de .239, con 88 imparables, 66 carreras impulsadas y 40 anotadas en 368 turnos al bate.

El premio a Jugador del Mes le fue entregado previo al compromiso que disputaron ante los Guardianes de Cleveland, donde vencieron 2-1 en el Kauffman Stadium.

El equipo actualmente se ubica en la cuarta posición de la división Central de la Liga Americana con 15.5 juegos de diferencia de los Guardianes.

El próximo duelo será contra los Tigres de Detroit, equipo que marcha último en la misma división.

Congratulations to Salvador Perez and Brady Singer, our August Player and Pitcher of the Month! #TogetherRoyal pic.twitter.com/I5YVfcy6Y9

— Kansas City Royals (@Royals) September 8, 2022

