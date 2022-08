Saludable Mente: ¿cómo construir una relación de pareja saludable?

Entornointeligente.com /

La psiquiatra y terapeuta de familia ha publicado el libro Relaciones Saludables de Pareja, una guía de cuidado emocional y de prevención de la violencia , en base a su experiencia terapéutica en donde las personas, e inclusive familias, no saben reconocer las señales de alerta de una relación no saludable o, inclusive, violenta. ¿Cómo saber si una persona está en una relación de pareja saludable? ¿Cómo reconocer que no lo está? ¿Por qué se producen los problemas en una relación de pareja? ¿Cómo saber si existe dependencia emocional? ¿Existe el amor romántico? ¿Qué es el amor propio, es necesario que se exprese en una relación de pareja? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? ¿Las mujeres y los hombres manifiestan los mismos problemas? ¿Comparten las mismas razones? ¿Cuán importante es la comunicación para evitar los conflictos? Si es importante la comunicación ¿Por qué es difícil para las parejas comunicarse? ¿Es normal discutir? ¿Cómo influye la historia personal de cada uno en la relación de pareja? Herrera López responderá estas y otras interrogantes, durante el programa en vivo, que será transmitido, como siempre, vía Facebook de la Agencia Andina . Revise en este enlace las ediciones anteriores del programa Saludable Mente con diversos temas que podrían ser de su interés. Más en Andina: El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( @MimpPeru ) recordó hoy que nada justifica la violencia contra la mujer. ?? https://t.co/h6EYcVcCWc pic.twitter.com/XwpvOkycP1

