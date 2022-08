Salud y bienestar: qué productos y marcas exclusivas ofrece una red de farmacias

Entornointeligente.com /

Toda la familia encuentra en Farmacity lo que necesita para verse y sentirse mejor (Crédito: Prensa Farmacity) El cuidado de la salud va mucho más allá de atender alguna dolencia con la medicación prescrita por los profesionales médicos. La mayor conciencia que se observa en la actualidad empuja a las personas a buscar aliados que les ayuden a mantener un estilo de vida sano, más allá de la actividad física, el descanso y una dieta balanceada .

En esa línea, la reconocida red de farmacias Farmacity, desarrolló 15 marcas propias que abarcan más de 2.500 productos . Cada una de ellas fue pensada para cubrir las diversas necesidades y preferencias de las personas en los múltiples rubros de la salud y el bienestar, con la ventaja de que pueden encontrarse en un solo lugar y a precios accesibles .

Las 15 marcas están pensadas para darle al consumidor una propuesta diferenciada, por lo que cada producto es analizado bajo exigentes normas de calidad. Abarcan diversas categorías como alimentos saludables, suplementos dietarios, moda, belleza, primeros auxilios , productos depilatorios y de higiene íntima, para la atención del bebé, el cuidado de la piel y del cabello, y para mascotas, entre otros.

La línea de maquillaje Extreme resalta la belleza y la personalidad de cada uno (Crédito: Prensa Farmacity) La marca Pure Wellness está orientada a un estilo de vida saludable , que combine buena alimentación y actividad física. Es una línea completa de suplementos dietarios, nutricionales y barras energéticas de alta calidad que ayudan a cuidar la salud y a gozar de un bienestar integral.

La línea de maquillaje Extreme busca resaltar la belleza natural y la personalidad con accesorios de belleza y maquillaje como bases, máscaras de pestañas, labiales, polvos, delineadores, brochas y esmaltes de uñas . Se presentan en una amplia variedad de tonos y se renueva según las tendencias mundiales. Por otra parte, actualmente Farmacity está trabajando en una línea premakeup destinada, no solo a maquillar la piel sino también a cuidarla y hacer que el maquillaje dure más tiempo.

Por su parte, la línea Nat propone una extensa variedad de alimentos y snacks saludables para todos los días, como por ejemplo, turrones, alfajores de arroz, barras de cereales, semillas, frutos secos y tutucas. La mayoría de estos productos son sin TACC y de bajas calorías , además de que todos son de origen nacional, contribuyendo con diferentes PYME que trabajan con Farmacity.

En Farmacity se encuentra una gran variedad de productos para la higiene personal (Crédito: Prensa Farmacity) La sección de cuidado personal y primeros auxilios de Farmacity tiene el objetivo que los clientes atiendan su salud con lo mejor del mercado. Allí ofrece toallas húmedas, hisopos, algodones, alcoholes, pañales de adultos, jabones líquidos, papeles, gasas, termómetros, balanzas, tensiómetros, apósitos protectores, repelentes, productos para la recuperación física como tobillera, cabestrillos y fajas , entre otros.

La línea Home Spa ofrece alternativas de cuidado personal para que las personas se sientan y se vean bien. Para ello tiene body splash , difusores de ambientes, cremas corporales, sales de baño, cremas de manos y aceites, para mencionar algunos.

En tanto, Simplicity es una marca gigante de Farmacity que abarca múltiples rubros como librería (con cuadernos, abrochadoras, blocks, lápices, marcadores, agendas, etc,), de Gym (con yoga mats , extensores, mancuernas y otros), y de Travel (con portadocumentos, candados, riñoneras, bolsas organizadoras, almohada para viaje, etc.).

La misma marca también incluye propuestas Pets (con dispensers para bolsitas, bebederos, chapitas, correas extensibles y platos) y Tech (auriculares, cables USB, soportes para celular, cargadores, parlantes USB, mouse , etc). El rubro hogar (canastos, ganchos para pared, cajas organizadoras, utensilios para cocina, etc) y el de party (globos, guirnaldas, confeti, carteles, banderines, borlas, etc) también tienen un espacio específico en Simplicity.

Los más pequeños tienen productos exclusivos en Farmacity (Crédito: Prensa Farmacity) Por otra parte, la compañía cuenta con varias opciones para los más pequeños en sus distintas marcas . En Farmacity Kids se encuentran pastas dentales, cepillos de dientes, alcohol en gel y toallas antibacteriales. Asimismo, en Simplicity se encuentra un amplio abanico de productos de librería y tecnología destinado al público teen y en Nat hay barritas de cereales para el público infantil . Otras de las marcas destinada a niños es Wav kids, donde hay una amplia gama de accesorios de moda como hebillas, vinchas, colines para el cabello, etc.

La mayoría de los productos de las 15 marcas de Farmacity están en todas las sucursales , además de que pueden adquirirse a través del sitio web de la empresa. Su producción es tercerizada y en gran parte de origen nacional. Algunos son de origen chino, como las categorías de pequeña electrónica, moda, accesorios de belleza y todos los programas de la marca Simplicity.

Para más información se puede ingresar aquí.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com