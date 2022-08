Salud y bienestar: ITS, ¿qué tan contagiosas y mortales pueden ser?

Entornointeligente.com /

Benites Villafane es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis del Ministerio de Salud (Minsa). Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son enfermedades que se adquieren a través del contacto sexual vaginal, oral o anal sin utilizar protección, lo que aumenta el riesgo de contraerlas. Por lo general, los jóvenes y adultos son la población que presenta mayor número de contagios con alguna ITS debido al inicio de sus relaciones sexuales y al contacto coital con parejas ocasionales. Puedes leer: Viruela del mono: preguntas y respuestas para evitar contagiarse del virus Muchas veces, las ITS no presentan síntomas y, de manifestarse, suelen ser leves; sin embargo, estas infecciones pueden acarrear infertilidad tanto en el hombre como en la mujer, dolor crónico en la pelvis, problemas neurológicos, VIH, cáncer de cuello uterino y de recto, entre otros problemas. De acuerdo con la Fundación AHF Perú (Aids Healthcare Foundation), las infecciones de transmisión sexual más diagnosticadas son: Sífilis, Virus de Papiloma Humano (VPH), herpes, clamidia y sarna genital. ¿Quién tiene mayor riesgo de adquirir una ITS, los hombres o las mujeres?, ¿qué tan graves son estas infecciones?, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento?, ¿se puede contagiar dos veces de una misma ITS?, ¿existen vacunas para prevenir las ITS?, ¿alguien puede contagiarse con solo dar la mano o tocar alguna prenda de la persona infectada?, ¿cuáles son los síntomas más evidentes?. Todas estas interrogantes serán resueltas por el médico Carlos Benites a través del programa Salud y Bienestar este viernes 12 de agosto a las 3 de la tarde vía Facebook Live. Participa con tus consultas en vivo aprovechando la presencia del especialista. Revisa en este enlace las ediciones anteriores del programa Salud y Bienestar con diversos temas que podrían ser de tu interés. Más en Andina : ?? Casos de suicidio, VIH y TBC tienen mayor prevalencia en jóvenes de 18 a 29 años, advierte el Ministerio de Salud ( @Minsa_Peru ) en el Día Internacional de la Juventud. ?? https://t.co/Bd73b8tvBR pic.twitter.com/LPoy8yZXyN

