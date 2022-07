Salud y Bienestar: ¿como detectar si tu hijo sufre de escoliosis?

Entornointeligente.com /

La escoliosis es una enfermedad que produce una curvatura anormal de la columna vertebral y que, por lo general, no presenta síntomas, pero en los casos más severos puede ocasionar dolor de espalda o incluso problemas para respirar. Este problema de salud suele manifestarse en los niños y niñas, y de no tratarse a tiempo puede empeorar la alineación de las vértebras de la espalda ocasionando daños más severos en el futuro del infante. Puedes leer: ¿Hijo con déficit de atención o hiperactividad? Experta aconseja cómo actuar Quienes se percatan de estas alteraciones a veces no son los padres, sino los profesores o compañeros del colegio con quienes los niños comparten más tiempo en diversas actividades recreativas como los deportes o juegos. ¿A quiénes afecta más esta enfermedad, a niños o a niñas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tratamientos son los más recomendables? ¿O no tiene cura? ¿Qué consecuencias puede tener en la salud sino se detectó a tiempo? ¿Una operación a la columna puede ser la solución al problema?. ¿Una mala postura al sentarse puede provocar la escoliosis? ¿El sedentarismo en los niños puede también llevar a esta enfermedad? ¿Pueden practicar deportes?. Estas interrogantes serán resueltas por León Villar en el programa Salud y Bienestar de mañana viernes 15 de julio a las 4 p.m. vía Facebook de la Agencia de Noticias Andina. La especialista responderá en vivo todas las consultas que el público formule sobre la escoliosis en niños y adolescentes. Revise en este enlace las ediciones anteriores del programa Salud y Bienestar , con diversos temas que podrían ser de su interés. Más en Andina: Mayores de 30 años ya pueden recibir desde hoy la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19.?? https://t.co/xr9taGVD4s ?? Debe ser aplicada siempre y cuando hayan transcurrido cinco meses de haber recibido la tercera dosis. pic.twitter.com/gNkel21GLu

