Salud y Bienestar: ¿cómo vivir una sexualidad plena en la adultez mayor?

La sexualidad no solo se vive intensamente en la juventud sino también se puede lograr en la tercera edad con una mayor confianza y satisfacción que brinda la experiencia de los años. Las demostraciones de cariño y afecto en este ciclo vital constituye una herramienta valiosa para el bienestar físico y psicológico del adulto mayor. Contrario a lo que muchas personas creen, el interés o el deseo sexual no desaparece al llegar la adultez mayor pero sí se transforma teniendo como base las experiencias vividas en los años juveniles. Puedes leer: Plantas medicinales: ¿qué síntomas del covid-19 alivian y cómo prepararlas? En esta etapa de la vida, los adultos mayores deben aprender a conocer nuevamente su cuerpo y entender los cambios físicos que afrontarán como son la menopausia en la mujer y la andropausia en el varón. Ante esta situación, algunos adultos mayores piensan que ya no son lo suficientemente atractivos para su pareja por lo que se recluyen en sentimientos de tristeza, ansiedad o estrés que perjudica su estado de ánimo y las relaciones sexuales de los esposos. Sin embargo, existe otro grupo de personas de la tercera edad que encuentran, en este periodo, mayor satisfacción en su vida sexual que cuando eran más jóvenes porque tienen menos distracciones en el hogar y la privacidad necesaria para compartir tiempo juntos. ¿Cómo es la sexualidad en el adulto mayor?, ¿cuales son los beneficios del sexo en el adulto mayor?, ¿a esa edad ya no debería preocuparle el sexo?, ¿cuales son los cambios físicos que afrontará?, ¿se puede enamorar en la tercera edad?, ¿cómo hablar de sexo con la pareja adulta mayor?, ¿cuales son los mitos y verdades de la sexualidad en la adultez mayor?. Todas estas interrogantes serán resueltas por la psicogerontóloga Miriam Lúcar a través del programa Salud y Bienestar el viernes 26 de agosto a las 3 de la tarde vía Facebook live. Participa con tus consultas en vivo aprovechando la presencia de la experta quien nos dirá todo lo que debemos conocer sobre la sexualidad en el adulto mayor. Revisa en este enlace las ediciones anteriores del programa Salud y Bienestar con diversos temas que podrían ser de tu interés. Más en Andina : Conoce los síntomas y qué hacer para hacerle frente al derrame cerebral ?? https://t.co/kEevJqMVGq ?? Uno de cada cuatro personas puede sufrir un infarto cerebral, advirtió especialista. pic.twitter.com/rozKOU1j1q

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 24, 2022 (FIN) ICI Publicado: 24/8/2022

