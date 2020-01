Salud sexual: Mitos sobre la masturbación, ¿tiene perjuicios o beneficios esta práctica?

Entornointeligente.com /

En el pasado se crearon varios mitos sobre la masturbación , por ejemplo, que el que la practicara no crecería lo normal, que se volvería loco, le saldrían pelos en las manos o que esa acción es pecado y sería castigado. Inclus o John Kellogg creó su famoso cereal en 1898 -entonces de sabor simple- para evitar que la población se masturbara, pues este creía que las comidas picantes y otras ‘favorecían el pecado’.

La masturbación, también conocida como onanismo o autoerotismo , es un tema del que generalmente pocos quieren hablar. La práctica es común entre hombres y mujeres de todas las edades y juega un papel en el desarrollo sexual saludable, indican expertos.

En diciembre de 2018 se realizó una encuesta sobre este tema en Guayaquil y Quito -las dos ciudades más grandes de Ecuador, un país mayormente católico- en la que el 72 % de los consultados se mostró en desacuerdo de que una mujer se masturbe. En cambio, el 68 % dijo que era “moralmente incorrecto” que el hombre la practique .

El psicólogo Germánico Zambrano consideró que ese estudio revelaría el sentimiento de culpa que tienen las personas al momento de explorar su cuerpo. “Esos datos no significan que la gente no se masturbe, sino que no lo admiten, que es diferente”, sostuvo el especialista.

Si tu esposo se masturba, no te sientas mal Adicción al sexo, producto de soledad e insatisfacción En Estados Unidos, alrededor del 74 % de los hombres y el 48 % de las mujeres de entre 14 y 17 años se masturban. Por el lado de los adultos mayores, aproximadamente el 63 % de los hombres y el 32 % de las mujeres entre 57 y 64 años lo hacen, detalla el portal Medical News Today.

Un estudio de National Survey of Sexual Health and Behavior elaborado por la Universidad de Indiana, en Estados Unidos -en el que se encuestó a 5865 personas de entre 14 y 94 años de edad-, descubrió que la adolescencia no es el período en que las personas practican más la masturbación. Las edades entre 25 y 29 arrojaron los índices más altos de masturbación en ambos sexos : 84 % en los hombres y 72 % en las mujeres.

Esta actividad sexual no es propia de personas solteras, pues también se practica en pareja.

La gente se masturba por muchas razones:

Placer Disfrute Diversión Liberación de tensión Tanto en el pasado como ahora existen muchos mitos sobre la masturbación. Algunos han sido desacreditados, pero con el paso del tiempo han surgido otros, afirmaciones que sin embargo carecen de sustento científico y más bien se comentan para generar burlas.

En todo caso la masturbación no causará :

Ceguera Palmas peludas Impotencia Disfunción eréctil Contracción del pene Curvatura del pene Bajo conteo de esperma Esterilidad Problemas mentales Debilidad física Insatisfación sexual con la pareja Beneficios Al contrario de todo esto, los estudios que se han hecho al respecto indican que la masturbación -pese a que está estigmatizada entre la sociedad- tiene algunos beneficios . A nivel general si es que se llega al orgasmo la masturbación reduce el estrés y la presión sanguínea.

Ayuda a dormir mejor Mejora el estado de ánimo Ayuda a relajarse Placer Alivia calambres Libera la tensión sexual Mejores relaciones sexuales Mejora el autoestima Preveniene las infecciones de transmisión sexual (ITS) Algunas investigaciones sugieren que la eyaculación regular puede reducir el riesgo de cáncer de próstata, aunque los médicos no están exactamente seguros de por qué sucede esto. En 2016 un estudio encontró que el riesgo de cáncer de próstata disminuyó en aproximadamente 20 % en los hombres que eyacularon al menos 21 veces al mes ; años antes, en 2003 los especialistas también observaron un vínculo similar entre la eyaculación frecuente y el menor riesgo de cáncer prostático.

¿Cómo hablar de sexualidad con los adolescentes? Riesgo de menopausia temprana se reduce gracias a una vida sexual más activa

Los cambios hormonales durante el embarazo hacen que algunas mujeres embarazadas sientan un mayor deseo sexual. Por esto se considera que la masturbación es una forma segura de liberar la tensión sexual durante el estado de gestación. No obstante, la masturbación puede no ser segura para las mujeres con embarazos de alto riesgo, esto porque el orgasmo puede aumentar sus posibilidades de parto.

La masturbación además ayudaría a disminuir o incluso eliminar los dolores menstruales debido al efecto analgésico de la oxitocina y la serotonina, pero esta situación está en debate, pues muchas mujeres indican que la estimulación de la zona genital y erógenas durante la menstruación en realidad ocasiona un aumento de molestias y dolores.

Adicción La otra cara de la moneda sería la adicción a la masturbación . Lejos de los mitos, aquí se podrían afectar sus relaciones interpersonales de pareja, amistades y hasta reducir su productividad en los estudios o el trabajo.

Síntomas de adicción:

Omite tareas o actividades diarias Cancela planes con amigos o familiares Pierde eventos sociales importantes Lo practica incluso en el trabajo o centros educativos Si llega a este punto lo ideal sería conversar con su médico o psicólogo sobre ello. No obstante, si cree que puede sobrellevarlo por sí solo, entonces se recomienda que cada vez que piense en masturbarse en su lugar haga lo siguiente:

Salga a correr o caminar Escriba en un diario Converse más tiempo con amigos o familiares Practique algún deporte Fuentes: Muy Interesante / Healthline/ Medical News Today / Every Day Health / Vix

