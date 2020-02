Salud pide a población bajar ansiedad por coronavirus

Entornointeligente.com /

El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, solicitó a las personas bajar la ansiedad ante el coronavirus y reiteró que no se tomarán acciones severas contra personas provenientes de China, como lo han hecho naciones entre las que se encuentran Estados Unidos y El Salvador, que impiden el acceso a personas de dicha nacionalidad.

Apuntó que desde hace dos semanas se han activado protocolos sanitarios correspondientes para la detección y atención de casos e indicó que el coronavirus 2019-NCoV no cuenta con altas letalidades como sí pasó en su momento con virus como el AH1N1, el AH5N5 y SARS, entre otros.

“Hay que ser claros en que la OMS en la actualidad no recomienda que se deben tomar medidas restrictivas o de impedir que lleguen personas de China a los diferentes países, tomando en cuenta las características del virus de dispersión y mortalidad y la situación específica de Costa Rica”, reafirmó Salas.

Aseveró que se han valorado 10 casos sospechosos, pero fueron descartados por nexo epidemiológico.

Es decir se descartaron porque tras entrevistas realizadas se determinó que los pacientes no fueron a Wuhan hace 14 días, que no estaban en un mercado de animales en China o que no entraron en contacto con una persona que hubiera estado en Wuhan recientemente.

Al respecto, Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), llamó a la calma a la población y sostuvo que se toman acciones para evitar la dispersión.

En este sentido comentó que no hay casos sospechosos ni confirmados de afectados por la enfermedad.

Determinó que el personal de los distintos niveles de atención fue capacitado para tratar y detectar los casos, al tiempo que se cuentan con los planes de contingencia para hacerle frente en caso de su aparición en suelo nacional.

Insistió en la importancia de implementar la técnica de lavado de manos y el protocolo de estornudo para prevenir este tipo de enfermedades respiratorias.

Lunes 03 Febrero, 2020

