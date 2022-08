Saltó en paracaídas disfrazado de la reina Isabel y años después se metió en problemas con la ley

Entornointeligente.com /

El doble que saltó del helicóptero vestido de la Reina Isabel en Londres 2012 acaba de ser encarcelado por empujar a su novia por las escaleras.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por The Sun

Gary Connery, de 53 años, empujó a Tanya Brass tras una discusión en su casa, dejándola con un hombro destrozado y una herida en la cabeza.

En una declaración, Brass dijo sobre el ataque en octubre de 2020: «Todavía no me he recuperado del todo. La agresión también ha tenido un gran impacto en mi salud mental. Estoy viendo a un consejero y no sé cómo habría pasado por esto sin su apoyo. Quiero que Gary asuma la responsabilidad de lo que ha hecho».

Gary Connery, de 53 años, se lanzó en paracaídas en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos con una peluca y un vestido.

Connery, de Henley-on-Thames, Oxfordshire, fue encarcelado durante 18 meses después de que un jurado lo declarara culpable de lesiones graves sin intención.

Fue absuelto de daños corporales graves con intención.

El juez Nigel Daly le dijo en el tribunal de la corona de Oxford: «No ha mostrado remordimiento por lo que sucedió». Crédito: Reuters

El juez Nigel Daly dijo que Connery, que se lanzó en paracaídas en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos con una peluca y un vestido, era un «peligro para el público».

Le dijo en el tribunal: «No ha mostrado ningún remordimiento por lo ocurrido. Sigues siendo un peligro para el público. He leído el informe previo a la sentencia y no veo ninguna perspectiva realista de rehabilitación».

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com