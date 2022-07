Salários de 10 mil trabalhadores da CML estão em atraso

Entornointeligente.com /

Dez mil funcionários da Câmara de Lisboa receberam esta segunda-feira de manhã um e-mail sobre o atraso dos salários devido a «razões estritas de ordem técnica». Os trabalhadores costumam receber habitualmente no dia 25 de cada mês.

No e-mail enviado, a Direção Municipal de Finanças/Divisão de Tesouraria começa por informar que por razões técnicas não foi possível «o processamento dos vencimentos.»

Afirmam estar a resolver o problema «de modo a que a transferência esteja concluída esta segunda-feira e os vencimentos estejam disponíveis nas contas bancárias dos destinatários amanhã (terça-feira).»

Subscrever A Câmara Lisboa lamenta «muito esta situação, que não foi oportunamente detetada e comunicada» e «todos os inconvenientes que possam daqui emergir para cada um».

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, Vítor Reis, explicou numa conversa com a Rádio Renascenças que «começámos logo de manhã a ser confrontados com trabalhadores que se dirigiam aos seus bancos para levantar ou para fazer transferências e verificaram que não tinha sido feita a transferência do vencimento por parte da Câmara Municipal de Lisboa» e que «não tem memória de alguma vez ter existido problema semelhante».

