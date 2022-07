Salários: Costa Silva diz que «não podemos exigir às empresas aquilo que elas não podem pagar»

Entornointeligente.com /

Para cumprir o objectivo de aumento do salário médio definido pelo primeiro-ministro, é preciso garantir o consenso entre os parceiros sociais e dar às empresas condições de maior competitividade, o que pode incluir libertá-las de alguns constrangimentos de ordem fiscal, defendeu o ministro da Economia.

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, António Costa Silva, quando questionado sobre a meta de aumento de 20% no salário médio nacional nos próximos quatro anos definida pelo primeiro-ministro, salientou a importância de criar condições para que as empresas possam suportar esse tipo de aumentos. «A questão dos salários é muito importante. Eu penso que a ideia do senhor primeiro-ministro é clara — ele quer um país com empresas mais competitivas e, também, com salários mais competitivos. Agora, nós não podemos exigir às empresas aquilo que elas não podem pagar», disse.

Para o ministro da Economia, um contributo para essa competitividade das empresas pode vir da política fiscal. «Temos de criar condições para libertar as empresas de alguns constrangimentos, e é por isso que as reduções selectivas do IRC são muito importantes e tudo o que possamos fazer do ponto de vista fiscal», afirmou na entrevista a emitir este domingo.

Quando em Junho, António Costa defendeu a subida do salário médio em Portugal de forma a aumentar o peso dos salários no PIB de 45% para 48% no prazo de quatro anos, ouviram-se diversas críticas das associações patronais. Agora, Costa Silva defendeu que, na questão salarial, é necessária «uma grande consonância de todos os parceiros na questão da valorização salarial». «É um pacote global que tem de ser articulado. Temos de ter um equilíbrio entre trabalho e capital que é muito importante para a economia ser saudável», disse.

Na entrevista ao Negócios e à Antena 1, o ministro afirmou ainda que sobre a possibilidade de tributar as grandes empresas pelos lucros extraordinários obtidos durante a pandemia – uma medida que chegou a defender no parlamento – é ainda preciso estudá-la para decidir se deve avançar ou não no próximo Orçamento do Estado.

