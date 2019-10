Salpicón apunta a lo saludable

La tendencia de negocios innovadores que distribuyen comida vegetariana y vegana está de moda en los últimos tiempos pero más que una moda es una forma de ayudar al consumidor a cambiar su forma de vida. Para Sandra Salgado, gerente del local de piqueos y snack, Salpicón, ubicado en las calle Décima entre June Guzmán de Cortes y 12 de Octubre, la preferencia por lo vegano está en boga. Y es que no solamente son las mujeres las que buscan este tipo de alimentos, por cuestiones estéticas, sino también los hombres. Su iniciativa es cuidar la salud del consumidor por eso decidió invertir en algo que ofrezca beneficios en salud. Fue así que se inclinó por ofrecer alimentos a base de frutos secos como los pistachos, nueces, almendras, entre otras, a las que considera los grandes aliados de la salud. Son seis años los que hasta el momento Salgado ha dedicado a los quevedeños en ayudarles a cuidar su energía, estética y belleza, tanto así que hasta en algún momento dictó clases, a pedido de sus clientes. Y fue precisamente a través de las clases y estudiar el mercado, donde se dio cuenta de la necesidad de crear su propio negocio y allí nació: Salpicón. “La idea es que siendo veganos no se sientan fuera de lugar”. Salpicón no es el típico negocio en el que se distribuyen los alimentos sino que allí se imparte consejería para que los clientes u otros visitantes se animen a consumir los productos. Como por ejemplo: “Se le explica al cliente que hay dulces o comidas que llevan sal pero no yodo, es decir usamos sal rosada, que es más orgánica”, comenta Salgado. El propósito principal de Salpicón no es decirle al cliente que deje de comer carne, sino decirle que baje el consumo para que tenga una dieta más balanceada con proteínas y fibras. “Esto nos ayuda a calmar la ansiedad por comer, nos hace bajar el colesterol y a quitarnos esa ansiedad que tenemos por andar comiendo de todo”. La base en la repostería de este local son los frutos secos, con ellos elabora diferentes tipos de alimentos. Entre las delicias que expenden están: tortas de manzanas, de zanahorias, de banano, rellenos con macadamia, nueces, almendros, pero sin nada de cremas. Este tipo de postre podría disfrutarse acompañado de un té. Mientras que, en el área de los alimentos de sal se elaboran bocaditos, empanadas al horno, galletas de avena, macadamia, entre otros. Pero también cuentan con la tradicional bebida, similar al comibebe, denominado salpicón que es lo tradicional de la casa. Aunque Salpicón tiene gran acogida, la experta en el tema señala que la gente debe más curiosa y conocer de qué se tratan los frutos secos, para poder saber los beneficios que le proporcionan a la salud. (MZA)

VOCES

Entornointeligente.com / La tendencia de negocios innovadores que distribuyen comida vegetariana y vegana está de moda en los últimos tiempos pero más que una moda es una forma de ayudar al consumidor a cambiar su forma de vida. Para Sandra Salgado, gerente del local de piqueos y snack, Salpicón, ubicado en las calle Décima entre June Guzmán de Cortes y 12 de Octubre, la preferencia por lo vegano está en boga. Y es que no solamente son las mujeres las que buscan este tipo de alimentos, por cuestiones estéticas, sino también los hombres. Su iniciativa es cuidar la salud del consumidor por eso decidió invertir en algo que ofrezca beneficios en salud. Fue así que se inclinó por ofrecer alimentos a base de frutos secos como los pistachos, nueces, almendras, entre otras, a las que considera los grandes aliados de la salud. Son seis años los que hasta el momento Salgado ha dedicado a los quevedeños en ayudarles a cuidar su energía, estética y belleza, tanto así que hasta en algún momento dictó clases, a pedido de sus clientes. Y fue precisamente a través de las clases y estudiar el mercado, donde se dio cuenta de la necesidad de crear su propio negocio y allí nació: Salpicón. “La idea es que siendo veganos no se sientan fuera de lugar”. Salpicón no es el típico negocio en el que se distribuyen los alimentos sino que allí se imparte consejería para que los clientes u otros visitantes se animen a consumir los productos. Como por ejemplo: “Se le explica al cliente que hay dulces o comidas que llevan sal pero no yodo, es decir usamos sal rosada, que es más orgánica”, comenta Salgado. El propósito principal de Salpicón no es decirle al cliente que deje de comer carne, sino decirle que baje el consumo para que tenga una dieta más balanceada con proteínas y fibras. “Esto nos ayuda a calmar la ansiedad por comer, nos hace bajar el colesterol y a quitarnos esa ansiedad que tenemos por andar comiendo de todo”. La base en la repostería de este local son los frutos secos, con ellos elabora diferentes tipos de alimentos. Entre las delicias que expenden están: tortas de manzanas, de zanahorias, de banano, rellenos con macadamia, nueces, almendros, pero sin nada de cremas. Este tipo de postre podría disfrutarse acompañado de un té. Mientras que, en el área de los alimentos de sal se elaboran bocaditos, empanadas al horno, galletas de avena, macadamia, entre otros. Pero también cuentan con la tradicional bebida, similar al comibebe, denominado salpicón que es lo tradicional de la casa. Aunque Salpicón tiene gran acogida, la experta en el tema señala que la gente debe más curiosa y conocer de qué se tratan los frutos secos, para poder saber los beneficios que le proporcionan a la salud. (MZA) VOCES “La gente debe saber que existe el Amaranto, un cereal, y uno de los cultivos más antiguos de la humanidad. Un alimento que proporciona mucha energía. En Salpicón lo vendemos acompañado con yogurt”. “Pero la alimentación vegana no solo llega has allí sino que también incursionamos en los desayunos saludables para regalar. LINK ORIGINAL: La Hora Entornointeligente.com