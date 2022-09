Entornointeligente.com /

GENOVA, 27 SET – Si terrà nell’ultima settimana di maggio del prossimo anno a Vibo Valentia e si concentrerà sull’usato. L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, neoeletto senatore, in collegamento da Roma con lo stand allestito al Salone Nautico di Genova, ha annunciato oggi l’iniziativa, «Rotta verso la Calabria 2024 – Quando la vocazione turistica incontra il mondo nautico» che sta costruendo insieme a Confindustria Nautica. «Sarà una settimana della nautica, che non fa concorrenza a Genova, dedicata all’usato – ha detto -, una grande festa del mare in una regione che ha 800 chilometri di costa, un evento che costruiamo con il supporto di chi ha sessantadue anni di storia e che avrà anche ricadute di spettacolo, cultura, cinema e fashion».

L’evento fa parte di quelli patrocinati sul territorio italiano da Confindustria Nautica che ha creato un gruppo di lavoro per la valorizzazione e la sinergia del settore. «Tre anni fa, quando ho chiesto al presidente Cecchi la delega per questo progetto di unire tutta Italia e tutti i saloni regionali d’Italia sotto un unico tetto che potesse aiutarli a coordinarsi a lavorare in sinergia e fare rete, è iniziato un percorso» spiega Piero Formenti, vicepresidente di Confindustria Nautica. E i patrocini dai 4 iniziali sono saliti a otto, compreso appunto quello del futuro salone della Calabria. «Sono manifestazioni che possono massimizzare gli sforzi organizzativi in un settore come la nautica che rende grandi due regioni come la Liguria e la Calabria» sottolinea in video da Roma Gianni Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria e neosenatore. (ANSA).

