Salão de massagista tailandesa suspeita de decapitação fechado há dois dias – Portugal – Correio da Manhã

O salão de massagens da tailandesa de 52 anos suspeita de homicídio da mulher cuja cabeça foi encontrada em praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, está encerrado desde quarta-feira. Os vizinhos deixaram de ver a proprietária no mesmo dia. Recorde-se que a mulher é suspeita de homicídio qualificado e profanação de cadáver em coautoria da vítima que seria sua funcionária. Tudo começou quando a 7 de março foi encontrada uma cabeça de uma mulher no areal de uma praia em Leça da Palmeira . A investigação culminou na detenção da mulher tailandesa. A informação foi anunciada esta sexta-feira pela Polícia Judiciária. A detida não tem antecedentes criminais conhecidos e é da mesma nacionalidade do que a vítima. Uma dívida da arguida à vitima, que esta insistia em ver saldada, estará na origem do crime. O alerta foi dado depois de um funcionário da Administração do Porto de Leixões passar pela praia e detetar um saco de plástico a cerca de 10 metros dos caixotes do lixo, no areal. O cheiro forte chamou a atenção do funcionário da Administração dos Portos do Douro, de Leixões e Viana do Castelo, que abriu o saco e encontrou a cabeça da mulher.

