Salman Rushdie: representante do Hezbollah afirma que grupo 'não sabe nada' sobre ataque a escritor 'Não sabemos nada sobre esse assunto, então não comentaremos', disse um representante do grupo armado à agência de notícias Reuters. Por g1

13/08/2022 10h43 Atualizado 13/08/2022

Um representante do grupo armado libanês Hezbollah , que é apoiado pelo Irã , afirmou neste sábado (13) que o grupo não tem informações sobre o motivo do ataque com faca contra o escritor britânico Salman Rushdie.

«Não sabemos nada sobre esse assunto, então não comentaremos», disse um representante do grupo à agência de notícias Reuters, falando sob condição de anonimato.

Quem é Salman Rushdie, autor de 'Os Versos Satânicos' alvo de ataque em Nova York

O Hezbollah é apoiado pelo Irã. Em 14 de fevereiro de 1989, o aiatolá Ruhollah Khomeini, o primeiro líder supremo do país, publicou uma fatwa (determinação jurídica islâmica) em que pedia a morte de Rushdie.

Fatwas são determinações legais da lei islâmica, emitidas por uma pessoa com autoridade e que foi provocada —ou seja, é como um juiz na Justiça comum: alguém que tem autoridade para decidir questões que chegam a ele, mas não pode protocolar um processo e também tomar a decisão.

Autor do atentado foi detido

O autor do ataque foi detido por policiais que estavam no evento e está preso. Ele se chama Hadi Matar, tem 24 anos e é de Nova Jersey.

Na sexta-feira (12), a polícia disse em entrevista coletiva que não estabeleceu ainda a motivação do crime.

Matar é originalmente libanês e sua família é da cidade de Yaroun, no sul do Líbano , disse o prefeito de Yaroun, Ali Tehfe, à agência Reuters.

Tehfe disse também que os pais emigraram para os Estados Unidos e Matar nasceu e foi criado lá.

Quando perguntado se Matar ou seus pais eram afiliados ou apoiavam o Hezbollah, Tehfe disse que não tinha «nenhuma informação» sobre as opiniões políticas dos pais ou de Matar enquanto viviam no exterior.

