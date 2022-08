Salman Rushdie continua a recuperar no hospital

Entornointeligente.com /

Salman Rushdie está acordado e mantém uma conversa articulada com os investigadores, enquanto permanece internado num hospital em Erie, na Pensilvânia, na sequência do violento ataque que sofreu na passada sexta-feira, em Nova Iorque, quando se preparava para fazer uma conferência no centro cultural Chautauqua Institution. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira pela cadeia CNN, com base no testemunho de um responsável pela investigação policial em torno do incidente que teve por alvo o autor de Os Versículos Satânicos .

Rushdie, de 75 anos, foi submetido a uma operação de urgência na sexta-feira, depois de um jovem – entretanto identificado pela polícia de Nova Iorque como sendo Hadi Matar, um cidadão norte-americano de 24 anos – alegadamente o ter esfaqueado uma dezena de vezes, provocando-lhe graves ferimentos num olho, num braço e no fígado.

Na segunda-feira, depois da operação e ainda sob apertada vigilância médica, o escritor de origem indiana que em 2016 adquiriu também a nacionalidade norte-americana tinha já recuperado a consciência e respondeu a perguntas dos investigadores. Mas as suas declarações não foram tornadas públicas, acrescenta a CNN.

Segundo informação prestada no domingo pelo seu filho Zafar Rushdie ao New York Times , apesar da gravidade dos ferimentos sofridos Rushdie conserva «intacto o seu habitual sentido de humor desafiante e combativo».

O suspeito do ataque que abalou o mundo literário, Hadi Matar, saltou na sexta-feira para o palco da Chautauqua Institution, localizada a 110 quilómetros de Buffalo, no estado de Nova Iorque, e esfaqueou repetidamente o escritor, segundo a polícia estadual. Foi imediatamente imobilizado por assistentes da plateia e por funcionários da instituição, e a seguir detido pelas autoridades.

Presente no sábado perante um juiz sob a acusação formal de «tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau», Matar declarou-se inocente . À CNN, o seu defensor público, Nathaniel Barone, disse que o acusado se tem mostrado «muito cooperante» e tem comunicado com abertura. Mas, e apesar das buscas já realizadas na sua casa em Fairview, Nova Jérsia, as autoridades policiais ainda não identificaram as razões do ataque ao autor de Os Versículos Satânicos , livro que, após a sua publicação em 1988, motivou uma fatwa . A sentença de morte ao escritor foi decretada pelo então líder religioso iraniano ayatollah Ruhollah Khomeini.

O suspeito, que não possui antecedentes criminais mas será eventualmente um simpatizante do extremismo xiita, tem sido descrito como um homem calmo e reservado, de acordo com pessoas que com ele privaram numa academia de boxe em North Bergen, Nova Jérsia. «Ele tinha aquele olhar de quem pensava: ‘Este é o pior dia da minha vida!’. Era assim que ele entrava aqui todos os dias», disse à CNN o proprietário do State of Fitness Boxing Club, Desmond Boyle. Um dos frequentadores da mesma academia, Roberto Irizarry, acrescentou que ele treinava «três a quatro vezes por semana». E reforçou a ideia de que se tratava de «um rapaz muito calmo».

Se for condenado pelos crimes de que está acusado, Hadi Matar pode vir a cumprir até 32 anos de prisão.

Se as autoridades do Irão vieram desvalorizar o ataque a Salman Rushdie, dizendo, segundo o porta-voz do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanaani, que o escritor é o único responsável pelo sucedido, na sequência do seu «insulto» à religião muçulmana, continua por outro lado a aumentar o número de figuras da cultura e da política que condenam a acção de Hadi Matar, a partir de países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, mas também a Índia e a Turquia. O jornal Le Monde cita esta terça-feira a declaração do romancista americano Gary Shteyngart, amigo próximo de Rushdie: «É incrível que isto lhe tenha acontecido quando ele se preparava para fazer uma conferência, porque é no palco que [Rushdie] atinge o seu melhor: frente a um público alargado. Aí vemos até que ponto ele é perspicaz, engraçado, brilhante.»

