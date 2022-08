Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo Salman Rushdie, autor de 'Versos satânicos' e jurado de morte pelo Irã, é esfaqueado por homem nos EUA Escritor era apresentado em evento no estado de Nova York quando agressor, depois detido, começou a esfaqueá-lo, segundo testemunhas. Polícia diz achar que ele foi esfaqueado no pescoço. Aiatolá Khomeini emitiu uma fatwa, ou edito, pedindo a morte de Rushdie nos anos 1980 por causa do livro 'Versos satânicos'. Por g1

12/08/2022 12h19 Atualizado 12/08/2022

Salman Rushdie é atacado por homem nos EUA

O escritor britânico Salman Rushdie, autor do livro «Versos satânicos» e jurado de morte do Irã na década de 1980, foi atacado nesta sexta-feira (12) quando estava prestes a dar uma palestra em Chautauqua, no estado de Nova York (veja mais no vídeo acima) . A polícia local informou que Rushdie foi aparentemente esfaqueado no pescoço por um homem que, segundo testemunhas, correu para o palco e cometeu a agressão no momento em que o escritor era apresentado.

Compartilhe esta notícia pelo WhatsApp Compartilhe esta notícia pelo Telegram

Segundo a agência de notícias Associated Press, Rushdie, de 75 anos, levou entre dez e 15 facadas. Ele foi levado em helicóptero a um hospital local, e o autor do ataque foi detido por policiais que estavam no evento e está sob custódia, ainda de acordo com a polícia. Ainda não se sabe o estado de saúde do escritor.

Além de Rushdie, um outro participante da palestra, que o entrevistaria no evento, sofreu ferimentos leves no pescoço.

Um repórter da Associated Press também testemunhou o homem invadir o palco da Chautauqua Institution e começar a socar ou esfaquear Rushdie enquanto ele estava sendo apresentado no evento. O autor caiu no chão, e o homem foi contido.

Um vídeo postado em redes sociais mostra pessoas correndo para socorrer Rushdie no palco do evento imediatamente após a agressão.

O livro «Versos satânicos» foi proibido no Irã em 1988, pois muitos muçulmanos o consideram uma blasfêmia. Um ano depois, o falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu uma fatwa , ou edito, pedindo a morte de Rushdie.

Quem é Salman Rushdie

1 de 2 Autor foi ameaçado de morte por aiatolá — Foto: Luiz Munhoz / Divulgação Autor foi ameaçado de morte por aiatolá — Foto: Luiz Munhoz / Divulgação

O Irã também ofereceu mais de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) em recompensa para quem matar Rushdie.

Teerã assegurou em 1998 que a fatwa não seria aplicada. Mas o sucessor de Khomeini declarou em 2005 que Rushdie era um apóstata e que poderia ser morto impunemente. E o governo do conservador Mahmoud Ahmadinejad declarou em 2007 que a fatwa ainda era válida.

2 de 2 O autor Salman Rushdie é atendido depois que ele foi atacado durante uma palestra, sexta-feira, 12 de agosto de 2022, na Chautauqua Institution em Chautauqua, Nova York, cerca de 120 km ao sul de Buffalo. — Foto: AP Photo/Joshua Goodman O autor Salman Rushdie é atendido depois que ele foi atacado durante uma palestra, sexta-feira, 12 de agosto de 2022, na Chautauqua Institution em Chautauqua, Nova York, cerca de 120 km ao sul de Buffalo. — Foto: AP Photo/Joshua Goodman

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com