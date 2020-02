Salma Hayek se confunde de evento y se disfraza de griega para la alfombra roja de los Oscar 2020

Entornointeligente.com /

En la alfombra roja unas veces se gana y otras se pierde. Unas se acierta y otras se arriesga y se sale perdiendo. Esto último es lo que le ha pasado a Salma Hayek, que ha querido sacar los pies del tiesto y se ha pasado de frenada. Porque su look no pasa desapercibido, pero en su caso eso no ha sido hoy algo bueno y ha patinado con uno de los vestidos que menos nos han gustado la noche.

En Trendencias Olivia Colman sorprende con un gran cambio de look en la alfombra roja de los Premios Oscar 2020 La actriz se ha marcado un total white con toga que parece sacado de una fiesta de disfraces griego . A su vestido no le falta ni el escote asimétrico que solo cubre un hombro, ni el fruncido en el pecho que resulta de anudar la toga a un lado ni la caída vaporosa .

Por no falta, no falta ni la espiga en su peinado , que ha sido la guinda del pastel de este desastre estilístico. El diseño, firmado por su inseparable Gucci , podría haber salido mucho mejor parado en otras circunstancias.

Ya sabemos que el blanco es uno de los colores más repetidos en los Oscar y casi siempre con maravillosos resultados. Pero la forma en la que se ajusta a su cadera, la combinación de joyas y el recogido que ha escogido Salma Hayek lo han llevado al fondo, a la lista de peor vestidos .

