Salma Hayek habla sobre los duros inicios de su carrera

Entornointeligente.com / La actriz mexicana Salma Hayek actualmente es una de las más reconocidas de Hollywood , sin embargo, para ella alcanzar la cima del éxito no ha sido fácil. Su camino ha estado lleno de esfuerzo, preparación y muchas ganas de demostrarle al mundo su verdadero talento. De acuerdo a las declaraciones dadas a la revista InStyle , la actriz reveló que tuvo que pasar malas experiencias mientras interpretaba su papel de Frida y, además, muchas veces se vio obligada a demostrar su potencial frente a personas que no confiaban en ella.

Uno de sus momentos más traumáticos fue cuando el productor Harvey Weinstein , quien participó en la película de Frida, le pidió que se bañara con él y masajeara a su espalda, a lo que la actriz se negó. Luego de ello como castigo le exigió que apareciera completamente desnuda en una escena del film, mientras tenía intimidad con el coprotagonista Ashley Judd.

“El rango de sus tácticas persuasivas iba desde hablarme con dulzura hasta esa vez cuando, en un ataque de furia, me dijo las aterradoras palabras ‘Te voy a matar, no creas que no puedo’ (…) Hasta que no exista igualdad en nuestra industria, con hombres y mujeres que tengan el mismo valor en todos los aspectos, nuestra comunidad continuará siendo un terreno fértil para los depredadores”, afirmó la actriz.

Adicionalmente, a pesar de su hermoso aspecto y el talento que siempre demostró Hakey confesó que muchas noches sus miedos e inseguridades la atacaban y la hacían llorar. “Mucha gente me dijo no eres buena, nunca lo lograrás. ¿Y si hubiera escuchado a esos idiotas? Los escuché y lloraba hasta quedarme dormida, me rendía y luego volvía a intentarlo un poco, casi avergonzada de admitir mi sueño de ser actriz”, afirmó Salma.

En la actualidad sigue siendo una de las mexicanas preferidas de la industria del cine y a sus 54 años de edad sigue cosechando éxitos. Sus proyectos más cercanos son una interpretación en la próxima película del Universo Marvel, Eternals, y el papel que asumió en Giuseppina en la producción House of Gucci que se estrenará en Estados Unidos durante el mes de noviembre.



