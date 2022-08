Saliva humana podría determinar tendencia de los pacientes a la obesidad

Entornointeligente.com /

Un equipo de científicos rusos descubrió en la saliva humana un marcador biológico que puede usarse para determinar la tendencia a la obesidad.

Especialistas de la Universidad Federal de Siberia junto con colegas de la Universidad Médica Estatal de Krasnoyarsk encontraron en la saliva humana sustancias que pueden usarse para determinar la tendencia del paciente a la obesidad, reseña el portal web de Sputnik.

El análisis de este indicador toma solo 15 minutos y revela la composición proteica del fluido para mostrar a los especialistas los procesos más importantes que ocurren en las células.

El estudio se basa en el equilibrio entre antioxidantes y prooxidantes, es decir, diversas moléculas orgánicas que regulan los procesos oxidativos en los tejidos. El mal funcionamiento de estos elementos puede conducir a diversos problemas de salud, incluida la obesidad.

Los científicos encontraron que un cambio en el estado oxidativo ya en una etapa temprana se refleja en la composición proteica de la saliva, por lo que es posible determinar la tendencia a la acumulación de exceso de grasa corporal.

El biomarcador hallado por los científicos aún se encuentra en etapa de estudio en los laboratorios, por lo que aún falta para que sea utilizado en la práctica médica, aclaran los especialistas. No obstante, el estudio ya demostró ser muy prometedor porque los médicos siempre están interesados ​​en obtener nuevos métodos de diagnóstico no invasivos que no requieran la toma de muestras de sangre.

