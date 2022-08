Entornointeligente.com /

Daniel Salinas.

Foto: Federico Gutiérrez

Salinas se reunió con colectivos LGTBI por sus dichos sobre transmisión de la viruela del mono: «Me tengo que agiornar» Publicado el 3 de agosto de 2022 Gobierno nacional 2 minutos de lectura El ministro había recomendado «mantener la pareja estable y tener cuidado en relaciones sexuales» para evitar contagio. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Ante la llegada de la viruela del mono , el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había transmitido como «recomendación general» a la población «mantener la pareja estable y tener cuidado en relaciones sexuales tanto en el exterior como en nuestro país y ser precavidos en esta etapa», utilizando métodos preventivos como el preservativo.

Días antes, la Organización Mundial de la Salud había recomendado a las personas homosexuales reducir el número de parejas sexuales, debido a que este grupo poblacional es el que presenta la mayor cantidad de afectados por la enfermedad. Sin embargo, Salinas llamó este martes a «no estigmatizar», ya que es un problema asociado a la falta de «protección»; de hecho, en redes sociales aclaró que se trata de «un problema de toda la población, independientemente de su orientación sexual e identidad de género».

Precisiones acerca de la medidas preventivas para evitar la viruela símica. Es una enfermedad infecciosa transmisible en la cual enfatizamos, la importancia de extremar los cuidados personales en las relaciones sexo-afectivas con el uso correcto de preservativo.

— Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) August 2, 2022

Este martes, el ministro se reunió con representantes de colectivos LGBTIQ+ y dialogó sobre alguna de sus expresiones que habían causado molestia en la comunidad. «Uno a veces se expresa de alguna manera no totalmente correcta o hace algún furcio. Entonces, en ese sentido, queríamos reunirlos y darles la información de primera mano de cómo es la transmisión y demás, y hacer hincapié de que es una enfermedad que puede afectar a toda la población en su conjunto, no específicamente a un tema de orientación sexual o identidad de género», dijo en diálogo con Subrayado . En particular, sobre su comentario de «parejas estables», dijo que «evidentemente es un término muy demodé, propio de una persona de 60 años».

Comentó que el encuentro «fue muy positivo»: «Me tengo que agiornar en una cantidad de términos y realidades nuevas, porque la sociedad evoluciona. Uno es producto de otras generaciones, pero la capacidad de adaptación siempre existe».

Además, agregó que lo que buscaba era «diferenciar la comunicación de lo que fue la OMS, en el sentido de no generar alarma y no generar discriminación por orientación o identidad».

Sobre la enfermedad aseguró que habrá una curva de aprendizaje sobre su contagio, pero que por el momento lo que se sabe con más certeza es que en el «contacto de piel con piel» o con mucosa que tiene lesiones hay «más capacidad infectiva; no quiere decir que a largo plazo no se descubra un nuevo mecanismo de transmisión».

En esta línea, descartó que se trate de una infección de transmisión sexual, aunque en las «primeras etapas se comporta como tal», y dijo que por esta razón se recomienda el uso de preservativo.

