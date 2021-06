Salida del Colmed de la mesa social: Expertos abogan por “buscar los caminos comunes” y “enfocarse en temas centrales”

Semanas de tensión culminaron ayer domingo en la salida del Colegio Médico de la mesa social covid-19. Este lunes, la mesa directiva del gremio profundizó que si bien se trata de "una historia de largo tiempo" los hechos que venían ocurriendo, el pase de movilidad fue el detonante.

Así lo expresó a través de un punto de prensa vía telemática el director (s) del gremio, Patricio Meza , transparentando además la molestia porque “se dijera que la mesa social aceptó la medida; esto detonó o aceleró esta salida”, sumado a considerar que no se tomaron en cuenta las opiniones de los expertos en dicha instancia.

“Lamento mucho la decisión y espero que ellos recapaciten”, fue la respuesta que dio hoy el ministro de Salud, Enrique Paris , al ser consultado por el tema durante el balance televisado del Minsal. Además, enfatizó que todos los aportes son valorados, todos los aportes son necesarios, el Minsal pertenece a la mesa de forma permanente, a través de la doctora Daniela Zavando, y todos nosotros hemos asistido a la mesa social cuando se nos ha requerido la presencia”.

El quiebre entre el Colegio Médico y el Minsal ocurre en medio de una compleja situación epidemiológica por la que atraviesa el país. Esto, luego que entre el jueves y el sábado se reportaran más de 8 mil casos diarios, mientras que ayer domingo fueron 7.772 y hoy 6.882, una baja que suele ocurrir por el efecto “fin de semana”, producto del cierre de los laboratorios que procesan los test PCR.

Es por eso que algunas voces de expertos ya han salido a alertar por lo perjudicial que podría ser el ambiente que se está generando, apuntando a que es mejor concentrarse en cómo está evolucionando la pandemia, y tomar las medidas necesarias para su contención.

En su análisis, el doctor Miguel O’Ryan , investigador asociado del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, planteó que intentando empatizar con la forma en que la autoridad sanitaria ha llevado adelante el manejo de la pandemia, “no hay verdades absolutas, y que es complejo tomar muchas decisiones”, según expresó a Cooperativa .

Consultado por la postura del Colmed y las definiciones tras el rechazo al pase de movilidad, el doctor planteó que ” eso no ayuda, si algo dice la OMS sobre manejo de pandemia es que la sociedad tiene que tratar de actuar como una sola, y tratar de sumarse a una estrategia común y avanzar ahí “.

“Aquí somos de repente del bueno y el malo, no es eso lo que realmente esta ocurriendo (…) tenemos que tratar todos de ir aunando caminos, más que separándonos. Yo creo que decir que voy a ‘dejar esto, esto otro’, a mi manera de ver, no es lo que más ayuda para que confrontemos esta pandemia como sociedad”. Doctor Miguel O’Ryan Agregó que “el que haya voces disonantes muy fuertes, no ayuda, son entendibles, pero no ayudan a dar ese mensaje a la población. Yo creo que tenemos que tratar todos, por todos lados, de ir buscando los caminos comunes, y ahí obviamente tanto las autoridades de Gobierno, volver a fortalecer la relación con la mesa social; el Consejo Asesor está jugando un rol, sacando las minutas, sé que las autoridades leen esas minutas, y las siguen”.

En conversación con Emol , el epidemiólogo y estadístico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada , planteó que “aunque es complicado entrar en una decisión de un Colegio que tiene una actividad gremial, coincido con lo que ha planteado el doctor O’Ryan. Lo importante es poder enfocarse en los temas centrales de la pandemia, y cómo hacer efectivas las estrategias razonables que tenemos disponibles, y más que eso, las estrategias que son realistas”.

En tanto, el ex ministro de Salud , Osvaldo Artaza , planteó a este medio que “uno de los aspectos negativos del enfrentamiento de esta pandemia ha sido la mala gobernabilidad de la crisis sanitaria, entendiendo gobernabilidad como la capacidad de legitimar socialmente a una política pública de modo hacer viable y sostenible la aplicación de ésta”.

En esa línea, sostuvo que “los elementos centrales de una adecuada gobernabilidad son la inclusión de los actores relevantes; la transparencia y confiabilidad de la información; y la confianza entre las partes. Ninguna de estos ámbitos esenciales se ha logrado. Más bien ha primado la exclusión, la crítica permanente sobre la información, en un contexto de desunión y desconfianza”.

"La salida del Colmed de la mesa social no es sino un síntoma de esta dramática realidad, la cual ha jugado en contra de una buena conducción de la pandemia. Lo concreto es que Gobierno, empresas, expertos y ciudadanía no hemos remado para el mismo lado". Dr. Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud A su juicio, "la salida del Colmed de la mesa social no es sino un síntoma de esta dramática realidad, la cual ha jugado en contra de una buena conducción de la pandemia. Lo concreto es que Gobierno, empresas, expertos y ciudadanía no hemos remado para el mismo lado", subrayó Artaza.

“El resultado está a la vista: cuando comenzó la pandemia los ex ministras y ministros de salud nos reunimos con el Presidente y le señalamos la relevancia crucial del tema gobernanza, dado el clima de desconfianza y pérdida de credibilidad de la ciudadanía para con sus instituciones y autoridades. Lamentablemente ello no se resolvió bien”, zanjó.

