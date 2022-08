Salida de la Policía del Ministerio de Defensa es un hecho, según Iván Velásquez

Entornointeligente.com /

El ministro de Defensa designado, Iván Velásquez Gómez, aseguró que la salida de la Policía Nacional de esa entidad, ya es una decisión tomada.

En entrevista con la Revista Cambio, el funcionario explicó que la Policía Nacional pasará a control del futuro Ministerio de la de Paz , Convivencia y Seguridad, que será creado en el nuevo gobierno que arranca el próximo siete de agosto.

«No hay que inquietarse por estos cambios, teniendo en cuenta que se va a ganar en civilidad , en el respeto por el Estado de derecho, en construir una Policía como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales», manifestó.

Explicó que este cambio significa que la Policía va a tener como razón fundamental de su accionar, la garantía de los Derechos Humanos, las libertades ciudadanas y la convivencia.

Relación con la fuerza pública El ministro designado de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las fuerzas militares y de Policía, pueden tener absoluta tranquilidad que este no va a ser un gobierno de venganzas, «ni de persecuciones u odios».

» No vamos a ser tampoco un gobierno permisivo , pueden estar tranquilos que no existirá una acción encaminada a desarrollar ‘cacería de brujas’ o actuaciones que pretendan lesionar a las fuerzas militares, ya que no es el propósito de este gobierno», dijo.

Futuro del Esmad Velásquez aseguró que una vez inicie el nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, se revisará la continuidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios del la Policía Nacional (Esmad) y recordó que ha habido expresiones en la discusión pública respecto de la eliminación o de las reformas de ese cuerpo policial, al tiempo que agregó que no puede continuar funcionando de la misma forma.

En ese sentido, sostuvo que todos los integrantes de la fuerza pública pueden estar tranquilos que no van a perder los beneficios que adquirieron a lo largo de los años, ante los riesgos de las labores de seguridad que realizan en el país.

«Por el contrario, el presidente Petro ha afirmado que él pretende que haya beneficios para policías y soldados. Que puedan estar en una situación de bienestar, tener garantías de salud, educación, vivienda y por lo menos asegurar que no habrá ninguna reducción en sus beneficios», indicó.

¿Qué es la ‘paz total’?

El ministro designado de Defensa, Iván Velásquez, indicó que la ‘paz total’ que propone el presidente electo, Gustavo Petro, implica la posibilidad de que todas las organizaciones armadas ilegales que delinquen en Colombia se desarmen y entren en un proceso de acuerdo con la naturaleza de cada una de ellas.

«Un proceso de aceptación de la aplicación de la ley y de su efectiva aplicación y que conduzca a la desarticulación de esas organizaciones», concluyó.

