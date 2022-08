Salida de Keylor del PSG a Napoli se llena de incertidumbre y tensión

Entornointeligente.com /

El portero costarricense, Keylor Navas vive horas decisivas en su futuro, escoger continuar en el París Saint – Germain con pocos minutos en la temporada, o marcharse a Napoli para luchar plenamente por la titularidad, pero sacrificando una cantidad considerable de dinero.

Faltan menos de 48 horas para que cierre el mercado de verano en las principales ligas de Europa, y, al contrario, Keylor Navas está más cerca de continuar en París, que marcharse al sur de Italia para jugar en el equipo que hizo grande Maradona.

Selecciones Editoriales A Keylor Navas no lo terminó de convencer la oferta del Napoli 29d Keish Gómez Muñoz ¿Despedida? Keylor fue vitoreado por afición del PSG en el Parque de los Príncipes 17h ESPN DT del Napoli deja dudas sobre necesidad de Keylor Navas en club italiano 3d ESPN 2 Relacionado El costarricense no ha logrado llegar a un acuerdo con el París Saint – Germain para una indemnización por los 18 meses de contrato que aún le resta, se trabaja en eso pues el tico no quiere dejar de percibir uno de los contratos más importantes en su historial como futbolista de élite en Europa.

Según pudo conocer ESPN mediante fuentes cercanas al jugador, el tema familiar también es una variable importante que ha hecho pensar al tico de 35 años para dejar Francia y marcharse a Italia, abonado a también a que no hay un acuerdo económico, la negociación por la ficha del exportero del Real Madrid se torna tensa y con mucha incertidumbre incluida.

Estos dos factores han sido los más trascendentales para que Navas no esté en Napoli , el acuerdo del futbolista para llegar a Italia está listo, el jugador sabe que en la Serie A tienen todo listo para recibirlo y competir por la titularidad con Alex Meret y Salvatore Sirigu, italianos del cuadro napolitano.

Keylor Navas en el calentamiento en el encuentro del PSG vs. Montpellier. 2022. Getty Images Hoy, el entrenador del París Saint – Germain , Cristophe Galtier mencionó que el costarricense entrará en convocatoria para jugar mañana ante el Toulouse, despejando así todo tipo de dudas de que el tico se vaya a marchar rumbo a Italia a pasar pruebas médicas en las próximas horas.

«Keylor está en una situación diferente a Leandro Paredes. Leandro no será parte de la convocatoria. He hablado con Leandro antes del entrenamiento. Nosotros sabemos que tiene un acuerdo con la Juventus en el que está trabajando. Actualmente es jugador del París Saint – Germain , pero su cabeza está en otro lado. Solo faltan detalles entre clubes para sellar el acuerdo», dijo el timonel francés en rueda de prensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESPN Costa Rica (@espn_cr)

«Navas es portero del París Saint – Germain . Por el momento él está bajo contrato, y está convocado para el partido de mañana», finalizó el estratega.

Reportes en Francia indican hoy que Keylor Navas aún negocia con el PSG su salida, mientras que Fabian Ruiz, volante centro del Napoli , ya llegó a un acuerdo para vincularse al club francés.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com