Salida de Baldivieso de Always Ready puede generar la renuncia de Godoy

La salida de Julio César Baldivieso del club Always Ready podría generar que el plantel de Universitario de Vinto se quede sin director técnico, ya que la principal opción para dirigir el Millonario es Pablo Godoy, actual estratega del cuadro manzanero, quien ya hizo conocer a la dirigencia su deseo de llegar a un acuerdo que le permita dejar la institución.

«Nada está cerrado, no puedo decir ni si, ni no, porque yo sigo vinculado con la ‘U’ de Vinto. Estamos en conversación para llegar a un buen puerto, pero de momento todo sigue igual. Tengo un respeto muy grande por la ‘U’ de Vinto, hablé con el presidente y lo mejor que puede pasar es llegar a buen puerto y que se llegue a buenos términos», aseguro Godoy en comunicación con Los Tiempos.

Ante la consulta de si esas palabras significaban que estaba buscando su desvinculación de Universitario de Vinto, su respuesta fue: «Acá sale beneficiado la ‘U’ de Vinto, Pablo Godoy y Always».

Universitario de Vinto tiene planificado volver hoy a los entrenamientos. Pablo Godoy ayer trabajaba para preparar la práctica, ya que continúa al mando.

De confirmarse la salida de Pablo Godoy, éste dejará al plantel manzanero después de ocho partidos, con un saldo de tres victorias, tres empates y dos derrotas.

Hasta antes de su llegada, la «U» de Vinto sólo había logrado dos empates.

Se buscó conocer la opinión de la dirigencia de Universitario de Vinto, pero el presidente Fernando Chávez no respondió a las llamadas.

Catorce técnicos fuera

Con la salida de Julio César Baldivieso de Always Ready, el torneo Clausura ya ha cobrado los cargos de 14 estrategas, la misma cantidad de directores técnicos que fueron cesados en el campeonato Apertura.

Los otros técnicos que dejaron sus cargos en este torneo Clausura son: Luis García y Víctor Hugo Andrada en Royal Pari; Adrián Romero y Álvaro Villarroel (interino) en Universitario de Sucre; Álvaro Peña y Alex da Silva (dirigió un partido) en Wilstermann; Francisco Argüello en Aurora; Cristian Díaz y Pablo Cabanillas en The Strongest; David Perdiguero en Universitario de Vinto, y Rodrigo Venegas y Néstor Clausen en Blooming.

De los 16 clubes de la División Profesional sólo cuatro, es decir el 25 por ciento, mantienen en el cargo a los directores técnicos con los que iniciaron la temporada. Se trata de Oriente Petrolero con Erwin Sánchez, Bolívar con Antonio Carlos Zago, Nacional Potosí con Flavio Robatto y Palmaflor con Humberto Viviani.

De estos cuatro estrategas, Erwin Sánchez es quien contra viento y marea ha logrado mantenerse en el cargo por más tiempo. En noviembre de este año, Sánchez cumplirá dos años en la Albiverde.

Zago es el segundo estratega con más tiempo, llegó a Bolívar en julio de 2021.

Sumado a estos cuatro técnicos, Mauricio Soria en Guabirá, Andrés Marinangeli en Real Santa Cruz y Richard Rojas en Real Tomayapo, que iniciaron el Clausura, se mantienen el cargo.

Baldivieso dice que aún es el técnico

El estratega cochabambino Julio César Baldivieso ayer señaló que nadie se comunicó con él para hacerle conocer sobre una rescisión de su contrato y, por lo tanto, continúa al mando.

«Yo estoy pensando en Royal Pari, sigo siendo el técnico de Always Ready. Esperaré a que llegue el presidente (Andrés Costa) desde los Estados Unidos, nos reuniremos y me dirá que no me necesita más. Veremos qué pasa», dijo a Tigo Sports.

Sobre las acusaciones de que habría ordenado a su equipo que perdiera ante Aurora, dijo: «Seguramente tendrán pruebas. Yo le pego a un técnico si me dice que vaya para atrás. No permitiré que se digan cosas así de mi persona».

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

