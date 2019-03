Salgado Zenha diz que os 65 ME serão para pagar dívidas do Sporting – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O vice-presidente e administrador da SAD do Sporting Francisco Salgado Zenha revelou hoje que o empréstimo de 65 milhões de euros (ME) servirá para pagar dívidas, sem identificar a entidade financiadora. “Quando chegámos, as necessidades de tesouraria eram muito altas, na ordem dos 40 milhões de euros só em dívidas a fornecedores, pelo que utilizaremos boa parte esses fundos para esses pagamentos”, afirmou Salgado Zenha em entrevista ao canal do Sporting. Questionado acerca do nome da empresa que financiou os 65 ME, o dirigente do Sporting não quis revelá-lo, nem sequer a taxa de juro a ser paga pelos ‘leões’: “Devemos manter o sigilo em relação aos nossos parceiros e investidores, e com todos aqueles que trabalham connosco. O FC Porto e o Benfica também efetuaram transações semelhantes e não partilharam essa informação. Que eu saiba, nessa altura, ninguém teve curiosidade em saber os nomes dos seus financiadores.”

