DICCIONARIO DE FARSANTES, el caso de Ricardo Hausmann (amamantador financiero de Juan Guaidó)â¦

Hausmann, Ricardo : ex Ministro de Cordiplan, Profesor en Harvard, miembro del Grupo 400+ (G-400+) . Véase Grupo 400+ (G-400+) , de los empreñadores de Juan Guaidó. Él mismo ha confesado que don Juan Guaidó en su hijo predilecto, por su parte Guaidò ha replicado: «-Como ha Rocardito Hausmann no he conocido a nadie…»: jala-bolas con jala-bolas se paga….

Hausmann, Ricardo: el tipo se cree todo un artista de cine, véase sus poses en las reseñas de Wipedia y él mismo que se presenta en el mundo como ?un ministro venezolano?, e igualmente les lanza a los periodista su síntesis curricular más importante: ? I am current Director of Harvard ‘s Center for International Development and a Professor of the Practice of Economic Development at John F. Kennedy School of Government at Harvard University ?. Casi toda la vida se la ha pasado en el exterior: obtuvo una licenciatura en Ingeniería y Física Aplicada (1977) y viendo que estas ciencias eran muy com0licada y lo que él quería era ganar dinero y hacer negocios, buscó hacer un doctorado en Economía. Lo consiguió en 1981 en la Universidad de Cornell.Before coming to Harvard in 2000, he served as the first Chief Economist of the Inter-American Development Bank (1994-2000), where he created the Research Department. A través de la política de partidos fue escalando posiciones. Fue profesor de Economía en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) (1985-1991) donde fundó el Centro de Políticas Públicas. Ya estaba listo para que los judíos sionistas venezolanos se lo metieran a Carlos Andrés Pérez como el oráculo del guerrero y éste lo hizo ministro de Planificación entre 1992 y 1993, a la vez que miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela. Después, ¡Bingo! Pasó a desempeñarse como ?el primer economista?, jefe del Banco Interamericano de Desarrollo entre 1994 y 2000. Llegó con muchas ínfulas ?creativas? y creó el Departamento de Investigación. Fue también Presidente del FMI-Banco Mundial para el Desarrollo del Comité.He has served as Minister of Planning of Venezuela (1992-1993) and as a member of the Board of the Central Bank of Venezuela. Todo ya lo tenía listo ?como Moisé Naim, otro judío- para que en el año 2.000 le dieran una taguara en Harvard. He was Professor of Economics at the Instituto de Estudios Superiores de Administracion (IESA) (1985-1991) in Caracas, where he founded the Center for Public Policy. [ 1 ]

Hausmann, Ricardo : con motivo de las elecciones del 15 de agosto de 2004 en Venezuela, la CIA nos envió a este señor, para tratar de hacernos ver con todas sus experticias, profundidades y cualidades científicas y académicas que se había cometido un fraude con todas las de la ley y que Chávez había sido el gran perdedor. El diario El Nacional lo entrevistó en septiembre y Haussmann afloró toda su sabiduría de gran Philophiae doctor de Harvard. En un sesudo informe científico iban a presentar una película de terror con el nombre de ?En busca del cisne negro? junto con otro genio profesoral llamado Roberto Rigobón del Massachussets Institute of Technology. De modo que su consigna era: ?¡Negros, mulatos e indios, TEMBLAD!?. Tanto Haussmann como Rigobón declararon por todo el cañón:?existe 99% de posibilidades de que el 15 de agosto se manipuló la voluntad popular.? Cuando le preguntaron a Haussmann ¿Es posible identificar en qué etapa del proceso ocurrió el supuesto fraude con el estudio de los datos?, él respondió: ?La vía estadística ofrece ciertas pistas. Dice, por ejemplo, que el fraude debió haber sido centralizado; es decir, que las máquinas de algunos centros fueron manipuladas estableciendo porcentajes distintos. Sugiero que se investigue la comunicación o en el software.? Al final de la entrevista el periodista Alfredo Meza insiste en algo que para él no está claro: Usted está denunciando una irregularidad, mas no ha dicho dónde se produjo el fraude. A lo que Haussmann aclara: ?Es una crítica, desde luego, al valor que debería tener una auditoría observada por el Centro Carter y la OEA. No soy la persona indicada para decir si hubo o no fraude. Me gano la vida como profesor en Estados Unidos. Súmate me pidió que hiciera un análisis estadístico de los resultados y llegué a una serie de conclusiones que están plasmadas en el informe que se presentó el pasado domingo. No soy un actor político. Tampoco puedo asumir la responsabilidad de encontrar la evidencia policial del fraude. Entre 1958 y 1998 hubo nueve elecciones presidenciales. Salvo Raúl Leoni y Carlos Andrés Pérez cuando ganó por segunda vez, siempre se impusieron los aspirantes opositores. A diferencia de otros países, en Venezuela no es usual que se cuestionen los resultados de los comicios, y cuando hubo reclamos, el CNE supo resolver la situación ordenando la repetición de los procesos electorales de los estados Barinas y Sucre en las elecciones regionales de 1992. Ahora las encuestas dicen que un respetable número de venezolanos está convencido de que se manipularon los resultados de la consulta popular del pasado 15 de agosto. De pronto no ocurrió tal cosa, pero el hecho de que la gente crea en eso quiere decir que los límites impuestos por el CNE no le han dado suficiente confianza a ese grupo de venezolanos sobre la transparencia del proceso revocatorio. Los estudios realizados por diferentes académicos son, en el fondo, una condena a la forma de conducir el proceso? Formalmente en estadística se rechazan hipótesis. Si tu dices que los cisnes son blancos, no quiere decir que la hipótesis se confirma porque veas 10.000 cisnes blancos. Pero el cuento se acaba si aparece un cisne negro. Entonces sólo algunos cisnes son blancos. Las teorías, bien lo dijo Karl Popper, no se verifican, sino que se falsifican. Sólo sobreviven las teorías que no has podido rechazar.?

