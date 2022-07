Entornointeligente.com /

Um crescimento muito forte da receita fiscal numa conjuntura de subida dos preços e de recuperação da economia colocou as contas públicas, até Junho deste ano, com um saldo positivo que é, para já, bastante mais favorável do que o registado na primeira metade de 2019, o único ano desde o 25 de Abril em que Portugal acabou por registar um excedente orçamental.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com