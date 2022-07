Salario real en Venezuela cayó 6.6% de diciembre 2021 a junio 2022

Entornointeligente.com /

De acuerdo con las cifras compiladas por el Observatorio Venezolano de Finanzas, en junio de 2022 las remuneraciones reales mensuales de los trabajadores , las cuales incluyen salarios más bonificaciones, reflejaron una caída respecto a mayo de 2022. Luego de haber alcanzado su máximo en diciembre de 2021, el ingreso real de los trabajadores del sector comercio y servicios (65% del total de los ocupados) en el Área Metropolitana de Caracas, ha venido declinando de manera sostenida como resultado de las elevadas tasas de inflación y la consiguiente aceleración del alza de los precios durante los meses de mayo y junio del año en curso.

De esta manera, en bolívares constantes de 2021 , las remuneraciones de los trabajadores disminuyeron 6,6% entre diciembre de 2021 y junio de 2022. En términos de dólares estadounidenses, la remuneración promedio en junio se situó se situó en US$ 118,4, menor que la de los meses de mayo (US$ 119,5) y abril (US$ 120,3), respectivamente. Así, de acuerdo con la información recolectada, la remuneración promedio mensual en junio de los gerentes fue de US$ 261,4, la de los profesionales US$ 175,7 y la de los obreros US$ 107,4. Observatoriodefinanzas (Foto: Pixabay) Informe21/LJ

