Salario mínimo mensual que en marzo de 2022 era de $30 hoy es de $15

El pasado 16 de marzo de 2022, en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.691, fue publicado el decreto Nº 4.653, mediante el cual se aumentó el Salario Mínimo Mensual obligatorio así como el monto de Jubilaciones y Pensiones a Bs. 130.

Para ese entonces el salario equivalía a 30 dólares pero con la devaluación del bolívar hoy es de tan solo $15.

Para este miércoles 24 de agosto de 2022, el tipo de cambio promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes se ubicó en 6,2817 Bs/USD, presentando un incremento de 0,04 bolívares (+0,64%). Por su parte, el dólar paralelo se ubica en 7,86 Bs/USD.

Colapsa el bolívar y con él los salarios. De nuevo. El BCV no tiene cómo estabilizar la tasa de cambio porque no tiene reservas y porque el público no quiere bolívares. Una combinación letal. La tragedia: el salario mínimo mensual que en marzo de 2022 era $30 hoy es $15 pic.twitter.com/kTQsJffsrN

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) August 24, 2022

