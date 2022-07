Salario mínimo ha caído hasta un 24,4% durante los últimos cuatros meses

Entornointeligente.com /

Caracas.- Este lunes, 25 de julio, el salario mínimo de un trabajador en Venezuela llegó a cotizarse en 22,68 dólares, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV) , que ubica el valor de la divisa en 5,73 bolívares por dólar.

Esto significa que el salario mínimo ha caído un 24,4% de su cotización original del mes de marzo, cuando el gobierno de Maduro lo aumentó a 130 bolívares, que en ese momento equivalía a unos 28 dólares mensuales.

La caída o «desvalorización» del salario mínimo en Venezuela hace que el venezolano solo pueda cubrir el 5% de la canasta básica , según un informe publicado por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el mes de junio.

De acuerdo con Cendas-FVM, en mayo se requirió el equivalente a 18,99 salarios mínimos mensuales para adquirir una canasta alimentaria de 60 productos para un promedio de cinco personas.

El economista y miembro de Ecoanalítica, Luis Arturo Bárcenas, afirmó a El Pitazo que las cifras publicadas por Cendas demuestran lo poco representativo del salario mínimo a la hora de tomar decisiones en los gastos de un hogar. «Ya los precios en Venezuela acumulan un aumento de 62% entre enero y junio (…) Incluso se puede pensar que un hogar promedio puede gastar 50 a 100 dólares a la semana para comprar los alimentos básicos», dijo el especialista.

Además de eso, resaltó que ya el salario mínimo ha dejado de ser una variable representativa para medir los ingresos en el país debido a que hoy son pocas las empresas que cancelan los sueldos de sus empleados a la tasa mínima.

Esto significa que existe una mayoría del país que recibe un salario de manera dolarizada, por medio de bonificaciones especiales o pagos de utilidades que no necesariamente se traduce en pasivos labores. En ese sentido, Bárcenas asegura que hablar del salario mínimo como único ingreso es algo «irrisorio y alejado de la realidad».

«El salario mínimo ha perdido su propiedad de indicar cuánto ganan los venezolanos realmente», afirma Bárcenas y aclara que ve una posibilidad de que Venezuela esté en camino a un nuevo aumento salarial debido a la reactivación de la economía tras los primeros dos años de la pandemia.

Por otro lado, este lunes, 25 de julio, el analista financiero Henkel García afirmó a El Pitazo que actualmente con estos valores se puede adquirir un mercado que no cubre todo un mes para dos personas. Sin embargo, descarta la posibilidad de que venga en camino un aumento salarial significativo en un corto plazo. «La economía de Venezuela no da para esa posibilidad», dijo en una conversación por vía Whatsapp.

El poder adquisitivo Gracias al nuevo valor del salario minino en Venezuela, el aumento del sueldo mínimo incluye una nueva tabla base para la administración pública, la cual se dio a conocer el 18 de marzo, a través del canal de Telegram del Sistema Patria.

De acuerdo con esa tabla salarial, los empleados públicos que aún no tengan un título profesional ganarán 130 bolívares (unos 24 dólares); un técnico superior debe ganar 254 bolívares (unos 47 dólares) y un universitario 296 bolívares (unos 55 dólares).

En ese sentido, el 21 de julio, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) alertó en un informe sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios dolarizados en el país durante el primer semestre de 2022. Según las cifras recopiladas, este disminuyó un 5.5% desde diciembre de 2021 hasta el mes de junio.

#IRE | Las remuneraciones de los trabajadores disminuyeron 6,6% entre diciembre de 2021 y junio de 2022. En términos de dólares estadounidenses, la remuneración promedio en junio se situó se situó en US$ 118,4, menor que la de los meses de mayo (US$ 119,5) y abril (US$ 120,3) pic.twitter.com/ngcewoLVLz

— Observatorio Venezolano de Finanzas (@observafinanzas) July 20, 2022

El OVF alertó de que la remuneración promedio apenas cubre un tercio de la canasta alimentaria, sin incluir el gasto en servicios de alquiler de vivienda, electricidad y gasolina. En el caso de los empleados públicos, la situación es todavía más grave, pues sus salarios no se ajustan a la inflación y solo cobran 130 bolívares al mes, según la cotización del BCV.

