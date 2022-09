Sal de la duda, por María García de Fleury

Entornointeligente.com /

La consulta médica se ha convertido en un punto de cita donde convergen todos aquellos quienes están desesperados en la vida, que dudan que la vida tenga sentido; se busca un consejero experimentado para resolver el problema de las angustias que agitan interiormente a las personas, los pacientes buscan en los médicos una cura de almas; se podría decir que es la emigración de la humanidad, del sacerdote hacia el neurólogo.

La psicoterapia se convierte en una especie de dirección espiritual, el problema es que el médico no puede dar sentido a la vida del paciente, el sentido de la vida no puede ser dado, hay que encontrarlo, el sentido se puede encontrar o bien a partir de los valores y principios o en los paraísos artificiales, cómo son las drogas, el alcohol, el sexo desenfrenado, etc.

Para encontrar el sentido en la vida hay que estar guiado por la conciencia no solamente en lo real, sino también en lo posible, hay situaciones en las que la persona se ve confrontada con una pluralidad de valores entre los cuales debe elegir, esta elección no debe hacerse arbitrariamente, hay que referirlas a la conciencia para poderla tomar responsable y libremente.

Esa libertad consiste solo y únicamente en elegir entre dos posibilidades: o bien seguir lo que dicta la conciencia o hacer caso omiso de sus advertencias, pero cuando se reprime la conciencia se pasa al conformismo o al totalitarismo de acuerdo a los valores exageradamente ofrecidos o impuestos por la sociedad en que se vive.

Nuestra época está caracterizada por un sentimiento de falta de sentido, por eso la educación está llamada a poner el máximo empeño no solamente en proporcionar ciencia y conocimientos, sino en afirmar la conciencia de modo que la persona logre ser lo bastante perspicaz como para interpretar la exigencia inherente a cada una de las situaciones particulares.

Son miles de situaciones por las cuales las personas se enfrentan en su vida y miles de condiciones que debe percibir para tomar decisiones, volver a retomar los Diez Mandamientos de la Ley de Dios es conseguir una orientación clara para tomar esas decisiones de vida, para lograr una conciencia despierta y vigilante que le permita ser resistente para no abandonarse ni al conformismo, ni doblegarse al totalitarismo.

Hoy más que nunca es esencial educar en las responsabilidad, nuestra sociedad está caracterizada por la abundancia de información, la explosión informativa llena la vida de las personas, estamos acosados por estímulos y incentivos de todas clases. Si la persona y medio de todo torbellino de estímulo quiere sobrevivir y resistir a los medios de comunicación de masas, debe saber qué es lo que importante, que es o no lo fundamental, que es lo que tiene sentido y qué es lo que no lo tiene.

el libro de la Sabiduría dice que los razonamientos tortuga alejan de Dios y hacen insensata a la persona y agrega que lo importante es amar la justicia, tener para con Dios los sentimientos que convienen y buscarlo con un corazón sincero.

Amigo, sal de la duda, ama a Dios, cumple los mandamientos y tu vida estará llena de sentido y felicidad, porque sabemos que con Dios ¡siempre ganamos!

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com