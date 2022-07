Saiu o trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder , a série mais cara de sempre

Entornointeligente.com /

O trailer da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder , da Amazon Prime Video, já está disponível.

«Pensávamos que a guerra tinha finalmente terminado», ouve-se no início do vídeo, de aproximadamente três minutos, daquela que será a série mais cara de sempre.

A estreia da série está marcada para dia 2 de Setembro , e a história será baseada no mundo de O Senhor dos Anéis , de J.R.R. Tolkien . Só para a primeira temporada o orçamento foi de 384 milhões de euros, o que torna esta a grande aposta da Amazon nas «guerras do streaming » em busca de mais subscritores.

Em Agosto de 2021 foi revelada a primeira imagem da série, despertando a curiosidade dos fãs. No início do ano soube-se o título e, na passada sexta-feira, foi a vez do trailer .

A equipa de produção, que trabalha na série desde 2018, revelou que o enredo vai girar em torno da forja dos anéis que estão ao centro da criação de Tolkien. Na série marcará presença o «maior vilão que alguma vez saiu da caneta de Tolkien» para «ameaçar encobrir o mundo inteiro na escuridão», revelou previamente a Amazon em comunicado.

A grande aposta da plataforma de streaming ganhará forma numa série com oito episódios (numa só temporada, até ao momento) e, à semelhança dos seis filmes pré-existentes baseados na obra de Tolkien, foi filmada na Nova Zelândia.

