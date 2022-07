Sainz fue el más rápido en el primer libre del GP de Hungría

Entornointeligente.com /

Budapest.- El español Carlos Sainz (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito del Hungaroring, en las afueras de Budapest .

En su mejor vuelta, Sainz cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 18 segundos y 750 milésimas, 130 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial con 233 puntos, 63 más que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer tiempo de la primera sesión.

El segundo entrenamiento libre para la última carrera antes del parón vacacional arrancará a las cinco de la tarde (las 15:00 GMT).

Crossing #FP1 off the list. P1 and P3 for Carlos and Charles 👊 #essereFerrari 🔴 #HungarianGP pic.twitter.com/JgmgYefcf5

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 29, 2022 or EFE/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com