Saime reactivo su página Web con nuevos precios para el pasaporte

Tras un mes inactivo, el sitio web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) retomó sus operaciones con nuevos precios para el pasaporte venezolano.

A través de las redes sociales, usuarios denunciaron diversos inconvenientes luego de la reactivación del portal. Entre los cuales destacan la reprogramación de las citas y la inexistencia del pago que previamente realizaron.

«Pagué el día 20/06 y me asignaron la cita para el 23/08. Para mí sorpresa entro a la página del Saime hoy y no está ni mi pago ni mi cita», señaló uno de los afectados mediante Twitter.

«Ya pude ingresar con mi usuario. ¿Ahora la solicitud que ya pagué y solo espero por cita me lo borraron? ¿Robados mis 220$? Me indica que no tengo ningún trámite en proceso y tengo que volver a pagar 220$», denunció otro usuario.

En la misma red social, los ciudadanos manifestaron que, aunque contaban con cita asignada, por la caída de la página web del Saime, esta no se concretó. Por ende se mantienen a la espera de una reprogramación.

Nuevos precios

En la plataforma del ente se ven reflejados los nuevos precios para la emisión del pasaporte venezolano y de la prórroga del mismo:

El pasaporte de 10 años cuesta 3,6 petros, lo equivalente a Bs. 1.225,548. Si se calcula con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) de este sábado 16 de julio (Bs. 5,699 por dólar), el monto es de 215 dólares.

El precio del pasaporte de cinco años es de 2,7 petros (Bs. 919,161 o 121,28 dólares), mientras que el pasaporte de tres años cuesta 1,8 petros (Bs. 612,774 o 107,5 dólares). Cabe señalar que estos pasaportes son emitidos únicamente para niños, niñas y adolescente.

En cuanto a la prórroga, cuesta 1,8 petros, lo equivalente a Bs. 612,774 o 107,5 dólares, según el BCV.

Fuente: El Nacional

LINK ORIGINAL: Confirmado

