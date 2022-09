Saiba quem é o brasileiro suspeito de tentar matar Cristina Kirchner

Entornointeligente.com /

01/09/2022 22h52 Atualizado 02/09/2022

Homem tenta assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

O brasileiro preso suspeito de tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner , se chama Fernando Andrés Sabag Montiel. De acordo com o ministro de Segurança do país, Aníbal Fernández, ele tem 35 anos, tem registro para trabalhar como motorista de aplicativo e recebeu advertência por estar carregando uma faca em 2021.

Ainda não se sabe qual foi a motivação para a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner.

A tentativa de assassinato aconteceu quando Cristina acenava para simpatizantes na frente de sua casa no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Sabag Montiel levanta a mão esquerda com a arma, que é real e estava carregada, engatilha e tenta o disparo, mas arma falha.

O documento do brasileiro obtido pela polícia federal mostra que ele nasceu em São Paulo, mas que não é filho de brasileiros e que vive pelo menos desde 1993 na Argentina . Segundo o blog da Andréia Sadi, as primeiras informações do Itamaraty são de que o atirador seria de São Paulo, filho de mãe argentina e pai chileno – pai que teria sido expulso do Brasil em 2021.

Os registros comerciais afirmam que o brasileiro tem registro para poder como motorista de aplicativos na Argentina. Sabag Montiel recebeu uma advertência por porte ilegal de arma perto da onde mora, no bairro de La Paternal, na capital argentina. Na ocasião, ele afirmou que a pistola era para sua defesa pessoal.

Em 2021, ele foi abordado e recebeu advertência por estar levando uma faca de 35 centímetros de comprimento. Segundo a imprensa argentina, ele disse aos policiais que a faca era para «defesa pessoal».

Tentativa de assassinato

Brasileiro tenta atirar em Cristina Kirchner; Marcelo Lins faz análise sobre falha de segurança da vice-presidente da Argentina

Um brasileiro foi detido na noite desta quinta-feira (1°) após tentar assassinar Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, em Buenos Aires.

A arma teria falhado e a vice-presidente não foi ferida. O atentado aconteceu quando Kirchner acenava para apoiadores na frente de sua casa, no bairro da Recoleta.

No momento da tentativa de assassinato, ele levanta a mão esquerda, que está com a arma, e tenta atirar. No vídeo, é possível ver que ele chega a engatilhar a pistola, que falha. A Polícia Federal argentina, que estava cuidando da segurança de Cristina, o deteve rapidamente.

Cristina conta com uma equipe de segurança de 100 policiais federais.

