Saúde mental: Arlo Parks é a mais recente jovem música a cancelar concertos

A cantora britânica Arlo Parks cancelou parte da sua digressão, que passou recentemente pelo Festival Vodafone Paredes de Coura, por motivos relacionados com a sua saúde mental. «Estou danificada», fez saber a autora de Collapsed In Sunbeams (2021) e vencedora do Prémio Mercury Prize através das redes sociais.

Arlo Parks cancelou seis concertos da sua digressão norte-americana, prometendo regressar aos palcos dos EUA no dia 26, em Portland. A jovem cantora, tida como uma das vozes da sua geração, partilhou um comunicado em que explica que está em digressão há 18 meses consecutivos, passando por Paredes de Coura em Agosto , e que exigiu demasiado de si, ao ponto de não ser saudável.

«Dou agora por mim num lugar muito negro, exausta e perigosamente em baixo — é doloroso admitir que a minha saúde mental se deteriorou ao ponto de estar num lugar debilitante, que não estou bem, que sou um ser humano com limites», escreveu. A cantora regressará a casa, em Londres, e diz que os bilhetes poderão ser reembolsados.

Como recorda o diário britânico The Guardian , outros cantores tomaram decisões similares no passado, retirando-se por, como Sam Fender, se sentirem «em burn out «. A transparência quanto à saúde mental e à exigência da vida na estrada, bem como a forma como a pandemia tem contribuído para a discussão mais pública sobre estes temas, atravessa estes anúncios e decisões de jovens músicos.

Shawn Mendes, bem sucedido jovem cantor pop, cancelou toda a digressão de 80 datas mundo fora após aconselhamento médico e o mesmo fizeram os Yard Act — «Não parámos de dar concertos desde Janeiro e finalmente batemos numa parede». A tour de Mendes passaria por Portugal em 2023.

Também a dupla britânica Wet Leg , outro sucesso recente e jovem na música pop contemporânea, cancelaram datas nos EUA devido à necessidade de parar e cuidar da sua saúde física e mental. «Tem sido um ano espantoso tocando a nossa música em todo o mundo mas o nosso horário intenso finalmente deu conta de nós», escreveram também nas redes sociais, no dia 13.

«A nossa saúde mental e física são coisas muito fáceis de descurar quando tudo é tão excitante e estamos ocupadas», mas «depois de muito choro e muitas noites bem dormidas, estamos de volta», explicaram, prontas agora a regressar aos palcos.

LINK ORIGINAL: Publico

