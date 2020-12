Boca vs. Arsenal EN VIVO ONLINE por TNT Sports: Xeneizes ganan 1-0

Entornointeligente.com /

Boca Juniors vs. Arsenal de Sarandí EN VIVO se enfrentan vía TNT Sports por la jornada 1 del grupo A de la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona . Este partido se juega en La Bombonera y puedes seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes .

Boca Juniors vs. Arsenal EN VIVO ONLINE: transmisión del partido En Vivo: Minuto a minuto del Boca Juniors vs. Arsenal 18:09 12/12/2020 Minuto 44: Se salvó Boca Buen centro de Castro, que superó a Buffarini y cabezazo de Candia que pasa cerca del palo.

18:07 12/12/2020 Minuto 42: Boca no puede aumentar su ventaja Remate rechazado de Franco Soldano cuando había ingresado al área de Arsenal. La visita se defiende como puede.

17:57 12/12/2020 Minuto 30: La emoción de Gonzalez Diego Gonzalez estaba fuera de las canchas desde setiembre del año pasado y se puso a llorar cuando marcó el primer gol de Boca Juniors.

La emoción del @pulpo_ok que marca su primer gol en #Boca luego de pasar por una rotura de ligamentos 💪🏻 pic.twitter.com/WbaJvLeLOg

— La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) December 12, 2020 17:54 12/12/2020 Minuto 29: ¡Gol de Boca Juniors! La pelota chocó en la barrera y la pelota quedó en el área para que DIego Gonzalez defina cruzado y decretara el 1-0.

GOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA!!!! GOL DE DIEGO GONZÁLEZ!!! #Boca 1 – Arsenal 0 pic.twitter.com/vdLgTe7pCp

— Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) December 12, 2020 17:52 12/12/2020 Minuto 27: Tiro libre para Boca Boca Juniors tiene un tiro libre peligroso cerca al área de Arsenal. Hay tres jugadores que le quieren pegar al balón

17:44 12/12/2020 Minuto 19: Se salvó Boca Remate de Castro y tremendo manotazo del portero Rossi, a quien lo agarró a contra pierna. Córner para Arsenal

17:39 12/12/2020 Minuto 15: Fuera de juego en Arsenal Emiliano Méndez intentó un pase en profundidad, pero Mateo Carabajal estaba en posición de fuera de juego

17:35 12/12/2020 Minuto 12: Muchas pausas Ambos equipos cortan el juego por constantes faltan y todavía no hay una jugada clara de gol

17:28 12/12/2020 Minuto 5: Boca empieza a llegar Buena intervención de Zeballos, centro atrás para Soldano que intenta una media vuelta pero el remate da en un defensor

17:27 12/12/2020 ¡Empezó el partido! Boca Juniors recibe a Arsenal en La Bombonera por una nueva fecha de la Copa Diego Armando Maradona

🔜 ¡Comenzó el partido en la Bombonera! #Boca recibe a Arsenal por la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona. #12DBoca #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/ab3mZi0vVv

— Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) December 12, 2020 Boca Juniors vs. Arsenal EN VIVO ONLINE: alineaciones confirmadas Boca Juniors : Rossi; Buffarini, Zambrano, Ávila, Mas; González, Jara, Zeballos; Obando, Maroni y Soldano

📋 ¡La formación de #Boca para recibir a @ArsenalOficial en la Bombonera! #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/AX1o6lQEbY

— Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) December 12, 2020 Arsenal de Sarandí : Gagliardo; Carabajal, Gariglio, Pereyra, Suso, Castro; Méndez, Soraire, Antilef; Albertengo yy Candia

#CopaDiegoMaradona #BocaArsenal

Alineación confirmada: Los 11 #ArsenalFútbolClub para jugar frente a @BocaJrsOficial

¡A dejar todo muchachos! 💪🇨🇩 pic.twitter.com/hGpm8ZDq56

— Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) December 12, 2020 Previa del Boca Juniors contra Arsenal ¿A qué hora juega Boca vs. Arsenal HOY? Si consumes el fútbol argentino y estás interesado en ver Boca Juniors vs. Arsenal de Sarandí EN VIVO , en esta previa te dejamos los horarios de transmisión en los distintos países de la región:

Países Hora del Boca Juniors vs. Arsenal México 4.20 p. m. Perú 5.20 p. m. Ecuador 5.20 p. m. Colombia 5.20 p. m. Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) 5.20 p. m. Venezuela 6.20 p. m. Bolivia 6.20 p. m. Argentina 7.20 p. m. Paraguay 7.20 p. m. Chile 7.20 p. m. Uruguay 7.20 p. m. La primera fecha de la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona comenzó el último viernes y tiene a Boca Juniors , River Plate, Independiente, San Lorenzo y Atlético Tucumán como máximos candidatos a ganar el mencionado torneo y clasificarse para la Copa Libertadores 2021

Boca Juniors , River Plate e Independiente comparten la zona con Argentinos Juniors, Arsenal y Huracán. Xeneizes y Millonarios se verán las caras dentro de tres semanas en La Bombonera tras un 2020 desprovisto de superclásicos

Por le momento, los dirigidos por Miguel Ángel Russo recibirán este sábado a Arsenal de Sarandí tras clasificarse el último miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020 al eliminar en tanda de penales al Internacional

El próximo miércoles. Boca Juniors visitará a Racing Club y por eso es probable que su experimentado estratega ponga un equipo alternativo ante Arsenal . Los mejores del grupo A y B irán a una final única que se realizará el 17 de enero, y el ganador se asegurará una plaza a la Copa Libertadores 2021

Canal de transmisión del Boca vs. Arsenal TNT Sports será el responsable de transmitir el partido de Boca Juniors vs. Arsenal. Sin embargo, en el caso de que no puedas ver este canal, desde tu celular puedes seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs. Talleres Boca Juniors : Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila y Emmanuel Más; Gonzalo Maroni, Diego González, Leonardo Jara y Agustín Obando; Exequiel Zeballos y Franco Soldano

Arsenal de Sarandí : Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal, Fabio Pereyra, Gastón Suso y Leonardo Marchi o Julián Navas; Jesús Soraire, Emiliano Méndez y Alejo Antilef; Alan Ruiz; Lucas Albertengo y Jhonatan Candia

