  Sacan unos hermosos chocolates con forma de Ryan Gosling

Entornointeligente.com / Los Huevos de Pascua vienen en sabor blanco, leche y oscuro (opción vegana) Ryan Gosling se ha apropiado de nuestros corazones ¿por qué? lo que se ve claramente no necesita explicación, es hermoso y por si fuera poco también es muy talentoso. El protagonista de ‘La La Land’ fue honrada por Jen Lindsey-Clark quien hizo una especie de gansos con la cara del guapísimo actor. Las figuras vienen en tres colores y sabores distintos: leche, blanco y oscuro (este tercero es una opción vegana). Lindsey-Clark lleva años trabajando en la industria con el estudio Chocolatic de Brighton Raod, parte de la labor también fue realizada por el escultor Tim Simpson, quien suele encargarse de hacer los moldes. Lindsey tiene la deliciosa función de verter el chocolate en estos moldes cuando ya están listos. También agrega los toques finales a los diseños, puede tomarle todo un día elaborar unas 100 piezas, no es un proceso para nada mecanizado, es arduo pero el resultado es precioso. Según declaraciones de la misma Lindsey a Worthing Herald “la gente siempre se lleva dos chocolates, uno para comer y el otro para ir mirando en el camino” y resulta difícil no coincidir con aquellos que hayan hecho eso. También se dieron espacio para el chocolate vegano, es tendencia en buena parte del mundo y Chocolatic no se quiso quedar por fuera, también están elaborando chocolates sin lactosa para los intolerantes. Hay quienes critican al veganismo y a todo lo que tiene que ver con esos estilos de vida pero la verdad lo más importante o lo que da más gusto es que al crear un producto piensen en todo, seguramente tendrán éxito. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ryan Gosling (@goslingdaily) el 25 de Mar de 2019 a las 1:14 PDT No olvides consultar la sección especial de noticias insólitas y curiosas Fuente: Upsocl SPLINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com