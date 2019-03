Sabrina Sabrok quiere ir al espacio y le preguntó a Elon Musk si la silicona de sus implantes resistirá el viaje

Entornointeligente.com /

Sabrina Sabrok quiere viajar al espacio (Foto: Instagram sabrinasabrok) La actriz porno argentina Sabrina Sabrok quiere conquistar un sueño más pero su cuerpo podría impedírselo: anhela viajar al espacio.

Debido a las más de 50 cirugías estéticas a las que se ha sometido para agrandar sus labios, senos y trasero , a la también cantante le preocupa si la silicona en su cuerpo podría resistir al viaje.

Es por eso que a través de Twitter quiso resolver sus dudas y le preguntó a Elon Musk si es seguro viajar con sus masivos implantes.

“¡Oye Elon Musk! ¿Es seguro viajar al espacio con enormes implantes de silicona (5000 ccs de pechos)?”, escribió en Twitter.

El fundador de la empresa Space X no ha respondido a la argentina, pero seguramente podría conocerla debido a los planes de Sabrok para ser de las primeras turistas en llegar a la espacio.

Sabrina Sabrok está entusiasmada debido a que la cápsula Crew Dragon de Space X para la NASA viajó 27 horas desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, hasta la Estación Espacial Internacional (ISS) a más de 400 km sobre la superficie de la Tierra, hecho que podría abrir la puerta a los vuelos tripulados desde suelo estadounidense.

Sabrok se dirigió a Musk, quien creó SpaceX en 2002, debido a que el magnate tiene planes para tener una base en la Luna y enviar a gente a Marte.

“Si SpaceX me dice que se puede, yo claro que iría , juntaría dinero de todos lados porque mi sueño siempre ha sido viajar a Marte”, dijo en entrevista a Infobae México.

“Si en el avión es peligroso, en el espacio más todavía”, dijo la argentina, por lo que le embarga la duda de si sus 5 kilos de silicón en cada busto, más lo que tiene en el trasero y los labios, soportaría salir de la atmósfera.

Me tendrían que hacer un traje espacial de acuerdo a mi cuerpo, pero mi pregunta es si yo puedo viajar al espacio con tetas tan grandes Mientras tanto, a través de redes sociales y sitios porn o ya ha comenzado a pedir ayuda a sus fans para financiar el viaje. “Chicos, por favor, ayúdenme a alcanzar mi meta. Ayúdenme a viajar a la Luna en el proyecto @spacex”, escribió en Instagram

De juntar el dinero, Sabrina Sabrok se convertiría en la primera celebridad latinoamericana en pagar su pasaje para ir al espacio, como lo han hecho Justin Bieber, Tom Hanks y Leonardo DiCaprio.

La competencia espacial es una realidad en el mundo. Además de Elon Musk con SpaceX, Richard Branson tiene Virgin Galactic, y Jeff Bezos, fundador de Amazon, tiene la compañía Blue Origin con la que anhela llevar a humanos a vivir al espacio.

“El sistema solar puede soportar un billón de humanos , y luego tendríamos 1.000 Mozarts y 1.000 Einsteins. Piensa cuán increíble y dinámica será esa civilización”, dijo el fundador de Amazon hace unos días.

Las empresas privadas que preparan los vuelos turísticos al espacio no han confirmado la fecha para iniciar los vuelos, pero el dueño de Amazon ha dicho que es un hecho que “tenemos que salir al sistema solar”.

