Sabrina Deraneck renuncia como Miss Grand Venezuela 2022 (+Comunicado)

Este jueves se dio a conocer la renuncia como Miss Grand Venezuela 2022 de Sabrina Deraneck quien representaría a Venezuela, el próximo mes de octubre en el concurso internacional en Indonesia.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el cual tituló «Renunciar a un sueño», Deraneck divulgó la noticia y ofreció los detalles.

«Renunciar a un sueño o a una corona no es nada fácil, pero tampoco está mal hacerlo cuando se trata de tu salud y todo tú bienestar personal», se lee en las primera líneas en su cuenta de Instagram.

Deraneck explicó que «en ocasiones existen esos motivos muy personales que te obligan a hacerlo y esta vez me tocó a mi»

Comunicado de Sabrina Deraneck

A través del siguiente comunicado informó la difícil decisión de renunciar a mi título como MISS GRAND VENEZUELA 2022.

No se trata de no luchar por lo que quieres, porque mi principal bandera es la manera es que lucho por todo aquello que anhelo sin detenerme jamás por los obstáculos de la vida, se trata de entender que las cosas pueden o no pasar.

Dios es el encargado de guiar mis pasos y hacer de ellos lo correcto, en el momento y tiempo que es.

Siempre existirán motivos para continuar y estoy segura que son muchas las maneras de representar más adelante a mi hermoso país Venezuela.

Ahora es que me queda vida para darles SHOW y todo aquello que ustedes han conocido de mi desde que son parte de cada paso que doy.

Gracias por apoyarme siempre, gracias a quienes han creído en mí y me han permitido soñar.

