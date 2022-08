¿Sabes en qué consiste la manicura no make up? – Diario 2001

Entornointeligente.com /

La manicura es una especie de arte y cada fémina la vive según su estilo, forma de ser y personalidad.

Sin embargo, existen tendencias que llegan a imponerse a tal punto que todas las chicas sin importar su edad se apegan a ello. Tal es el caso de la manicura «no make up» que se está poniendo de moda .

Manicura no make up El estilo «no make up» es un sistema tan naturalista y minimalista que no solo se verá en el maquillaje y el peinado, sino también en las uñas .

Este es un estilo que respeta lo natural de la uña, su forma, e incluso el color se asemeja al tono natural.

Cuando se habla de una manicura como esta sólo se hacen pequeños arreglos en los bordes y en las superficies de las mismas para dejarlas brillantes, pulidas y suaves.

Sin duda, esta tendencia en uñas te hará parecer que no tienes esmalte aunque estén largas o cortas, pues se trata de un acabado minimalista, como si no estuviera producido, aunque realmente lo está.

En casa Para realizar este tipo de manicura no es necesario contar con demasiados elementos, lo fundamental es recortar tus uñas a la altura que quieras llevarlas, limarlas con mucho cuidado y empujar las cutículas.

Luego debes aplicar un esmalte que disimule estrías e imperfecciones y finalmente se le dará una nueva pasada pero de un esmalte con color neutro.

Debes tener en cuenta que la clave de la manicura «no make up» consiste en utilizar tonalidades nude para dar el efecto de brillo y pulido pero sin exageraciones.

Deja secar entre capa y capa, y al final, cubre con un top coat no sólo para que dure más el color, también para darle un brillo saludable a las uñas.

Finalmente, limpia los bordes, coloca un aceite para nutrir las cutículas, pon crema para manos para hidratarlas y así lucir impecable .

Beneficios ※ Cuando las uñas crezcan no se notarán las desprolijidades y podrás retocarlas cuando lo creas necesario.

※ Es una técnica ideal para mujeres que se encuentran todo el día ocupadas y que desean una salida linda, rápida y minuciosa para sus manos.

