¿Sabes cómo opera tu seguro en caso de un terremoto catastrófico?

El ABC de Pacífico disipa aquí dudas y temores sobre el respaldo que tu aseguradora te puede brindar ante un evento de este tipo. Prioridad: hogares y pymes: ante un siniestro de esta magnitud, lo primero es proteger a las familias para que puedan volver a su hogar con el apoyo económico necesario para reparar o reconstruir lo dañado. Asimismo, las pymes también son atendidas rápidamente, si es que sus reclamos caen bajo el rango del proceso de «siniestros express», que se pagan en menos de 48 horas después de recibir los presupuestos de reparación. ¿Tendría que esperar más para que mi seguro responda?: la activación de la póliza seguirá el procedimiento regular y, como ocurrió durante la pandemia, se buscará agilizar la respuesta para brindarte tranquilidad y el respaldo que necesitas en el menor tiempo posible. ¿Cómo presento mi caso si no puedo comunicarme con la aseguradora?: las aseguradoras han implementado diversos canales de atención, sin embargo, en un evento catastrófico de gran magnitud, es posible que los servicios colapsen momentáneamente. En esa coyuntura, si no hay riesgo para movilizarse, las oficinas físicas tendrán un servicio de emergencia para atender los casos que se presenten. Además, la prioridad de la empresa será comunicarse contigo proactivamente. ¿La aseguradora puede «perder» mi póliza si su sede se ve afectada?: a pesar de un siniestro afecte la sede central de la aseguradora, esta tiene un backup de todas las pólizas ofrecidas, así, aunque ocurriese un evento de esa magnitud, la empresa responderá ante su cliente. ¿Cómo sé qué seguros tengo?: en el caso de Pacífico Seguros, el App Mi Espacio Pacífico te muestra todos los seguros que contrataste con ella. Si se tratase de un familiar fallecido, en la web https://www.apeseg.org.pe/heredero-seguro/ te informarán si este contaba con un seguro de vida o accidentes y en qué aseguradora está su póliza. ¿Es posible que la aseguradora se quede sin fondos y no pueda pagarme?: las aseguradoras cumplen las leyes que rigen a las empresas financieras y deben mantener fondos que respondan a los compromisos asumidos. Una muestra de esto es lo que el sector asegurador enfrentó durante la pandemia, que se pagó un montó histórico. Pacífico la aseguradora desembolsó 1,000 millones de soles ante las familias que fueron afectadas. Aun así, en caso de que el impacto fuese mayor a lo estimado por las aseguradoras, estas activarían su propio seguro, denominado reaseguro, de modo que tendría el respaldo necesario para atender los requerimientos de todos sus asegurados. Es importante tener la tranquilidad de saber que hay procedimientos que protegen a los asegurados ante terremotos y otros eventos naturales, sobre todo si consideramos la advertencia del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que indica una alta probabilidad de un sismo de gran magnitud en la costa central y sur, y que cada año se registran alrededor de 60 de eventos sísmicos con una magnitud mayor a los 4.5 grados Richter. Más en Andina: ? Hojuelas de paiche y macerado de suri, así como la silla optymus, se encuentran entre las atracciones más destacadas que traerá la ExpoAmazónica 2022. https://t.co/kqQmtBdELM pic.twitter.com/u7Uc7qavLF

LINK ORIGINAL: Andina

