Sabe como escolher a ração ideal para o seu animal de estimação?

Entornointeligente.com /

Quem tem um cão ou um gato sabe a companhia que estes animais nos podem fazer. São, muitas vezes, considerados como elementos da família, e, por isso, merecem todos os mimos e atenções. Incluindo nas horas das refeições. Sabia que o seu pequeno patudo deve ter uma alimentação adequada às necessidades? E que uma correcta nutrição do seu cão ou gato é tão importante como a vacinação ou a desparasitação?

Em worten.pt encontra a ração certa para o seu animal de estimação. Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Neste artigo, com o contributo da médica veterinária Beatriz Costa, da Clínica Veterinária Língua de Gato, no Porto, damos-lhe uma ajuda na escolha da ração ideal para o seu companheiro de quatro patas.

A importância do alimento certo Seja a ração ou uns meros biscoitos para cão ou o tipo de comida para gato , há algo que é essencial: que se adeque ao seu animal de estimação. Só desta forma vai conseguir promover o bem-estar do seu patudo, evitando algumas doenças, como as ortopédicas, respiratórias, cardíacas, reprodutivas, hepáticas ou até as endócrinas. Dar ao seu animal uma alimentação nutritiva e equilibrada é, assim, essencial. Como explica a veterinária Beatriz Costa, «todos os nutrientes são importantes»:

As proteínas , «cujas fontes mais comuns são a carne (frango, borrego, pato ou javali) e o peixe (salmão, sardinha ou atum), fornecem os aminoácidos essenciais, nutrientes que o próprio organismo do animal não consegue sintetizar sozinho, mas que são fundamentais para o seu funcionamento»; Os lípidos , «comummente apelidados de ‘gorduras’, fontes de ómega-3 e ómega-6 (óleo de salmão, óleo de soja ou sementes de girassol)»; Os hidratos de carbono, como a batata, a quinoa, o arroz ou o trigo, «importantes no fornecimento de energia e fibra, mas que não devem existir em quantidade excessiva, de modo a evitar o aumento do peso corporal dos animais»; As fontes ricas em minerais e vitaminas , «como é o caso dos legumes (cenoura, abóbora ou brócolos) e das frutas (banana, maçã, mirtilos ou romã)». Cães e gatos devem, assim, ter uma alimentação diversificada. Porém, lembre-se de que eles não são uma pessoa, logo não vão ter as mesmas necessidades que as suas. Por exemplo, a «ideia de que os animais devem, tal como nós, ter uma dieta variada não é correcta. Cães e gatos têm as suas preferências por sabor, textura, entre outros, mas assim que percebermos qual a dieta de que gosta mais e garantamos que é nutricionalmente equilibrada, é aconselhado manter o mesmo tipo de dieta», explica a médica veterinária. É que ao contrário de nós, humanos, uma «constante variação entre dietas pode alterar a flora intestinal dos animais e causar problemas gastrointestinais, como vómitos e diarreia». Claro que, por vezes, seja por motivos de saúde ou de inapetência do animal, é necessário mudar-lhe a alimentação. Nestes casos, a veterinária recomenda que haja uma «transição gradual (cerca de uma semana) entre dietas».

Os vários tipos de comida Procurar o alimento certo para o seu cão ou gato pode nem sempre ser fácil, dado que, cada vez mais, surgem no mercado marcas e diferentes tipos de alimento. Sabe qual é a diferença entre uma dieta seca e uma dieta húmida? E já ouviu falar do mixfeeding ? A especialista responde: «A dieta seca é o tipo de alimentação mais prático. Pode apresentar vários sabores, formas e tamanhos de embalagem, e acaba por ser mais económica e de maior tempo de conservação do que a dieta húmida. Contudo, a dieta húmida apresenta também vantagens: é mais palatável para a maioria dos animais e apresenta maior teor em água, nutriente essencial à vida. É, portanto, aconselhada no caso de animais doentes e/ou com perda de apetite. O mixfeeding consiste numa alimentação à base de dieta seca e húmida.» Assim, saber qual o melhor tipo de alimento para o seu cão ou gato vai depender das necessidades fisiológicas e do gosto de cada animal.

Um constante variação entre dietas pode alterar a flora intestinal dos animais e causar problemas gastrointestinais, como vómitos e diarreia» Beatriz Costa, médica veterinária na clínica Língua de Gato (Porto) Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Comprar a ração: o que ter em conta Afinal, o que deve ter em conta no momento da compra do alimento para o seu cão ou gato? Uma multiplicidade de factores:

Espécie: Todos os animais têm necessidades nutricionais específicas. Assim, o tipo de alimento de um cão vai ser diferente da alimentação de um gato ; Idade: «Animais jovens apresentam uma necessidade calórica superior à de animais adultos», explica a veterinária Beatriz Costa. Do mesmo modo, têm «diferentes necessidades de cálcio, fósforo, proteínas, entre outros nutrientes, com vista no ideal crescimento e desenvolvimento ósseo e muscular», adianta. Assim, a alimentação de um cachorro vai ser distinta da de um cão adulto, e o mesmo acontece com os gatos ; Raça: A raça do animal é um factor a ter em conta no momento de comprar o alimento, pois a raça vai ditar o tamanho que o animal atingirá na fase adulta. É por isso que é comum ver-se à venda alimentos específicos para determinada raça de cão ou de gato . «Por exemplo, um animal maior precisará de um grão/croquete de alimento maior para que mastigue apropriadamente em vez de simplesmente engolir o alimento. Tal vai facilitar a sua digestão. Cães de grande porte, por norma, mantêm a dieta júnior até mais tarde do que cães de menor porte, dado que atingem a totalidade do seu desenvolvimento físico mais tarde», exemplifica Beatriz Costa; Saber se é esterilizado: À partida, pode parecer indiferente, mas a verdade é que a dieta de um gato ou cão que esteja esterilizado deve ser diferente daquele que não o é. «Animais esterilizados não devem ter uma dieta tão calórica, dada a predisposição para o aumento de peso corporal», explica a veterinária; Estado de saúde: Saber se o animal tem algum tipo de doença é essencial na escolha do alimento, pois existem «dietas veterinárias especializadas para certas patologias, como por exemplo, diabetes, insuficiência renal ou alergias alimentares», refere Beatriz Costa. Na dose certa… Encontrada a ração ideal para o seu animal, é importante que não abuse na dose que lhe oferece, só porque o seu gato não consegue deixar de se lamber por aquela comida húmida ou porque o seu cão adora determinada ração , que é uma explosão de sabores. Na verdade, a ingestão de calorias que um animal deve fazer deve ser proporcional à sua actividade física, de modo a que tenha a energia necessária para o dia-a-dia, mas sem que venha a sofrer excesso de peso ou obesidade — o que pode condicionar a média de vida do animal.

Foto Para saber qual a dose certa de alimento que deve disponibilizar ao seu cão ou gato, leia atentamente o verso da embalagem da ração. Basicamente, vai depender da idade, peso e estilo de vida do mesmo. Contudo, a médica veterinária deixa o alerta: «É de salientar que deve ser administrada a quantidade para o peso ideal do animal: se o seu gato ou cão apresentar excesso de peso, não devemos olhar para os gramas a administrar em função do peso actual, mas sim do peso ideal; daí a necessidade de consultar um veterinário, de forma a saber qual o regime alimentar ideal para o seu animal.»

+ de 3.000 Número de rações diferentes – e todas a um preço competitivo – que encontra em worten.pt Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter …no sítio certo Seja aquela ração difícil de encontrar, seja a ração para Chihuahuas ou a comida húmida que o seu gato adora, há um sítio onde encontra o alimento que procura para o seu animal de estimação: a Worten . Aqui, encontra mais de 3 mil rações diferentes e todas a um preço competitivo. E o melhor de tudo é que pode comprar sem sair de casa, evitando ter de carregar aquela saca pesada de ração. Basta ir a worten.pt , seleccionar o alimento preferido do seu animal e pedir para receber em casa. Ou pode aproveitar, e quando for passear o cão, encomenda online e levanta na loja.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com