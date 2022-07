Rybakina conquista Wimbledon y Kyrgios buscará destronar a «Nole» (+ vídeo)

Entornointeligente.com /

José Altuve y Willson Contreras serán titulares. Hasta ahora son cuatro criollos que estarán en el Juego de Estrellas a celebrarse el 19 de julio en el Dodgers Stadium de Los Ángeles, tres serán estelares: Ronald Acuña Jr (Atlanta) quien se ganó su boleto directo al ser el más votado en la Liga Nacional, los otros dos son el camarero José Altuve (Houston) y el receptor Willson Contreras, quien se ganaron su derecho en la segunda vuelta.

En total de siete jugadores latinoamericanos formarán parte de los titulares de los equipos; la votación para decidir abridores terminó anoche con cuatro latinos en el equipo de la Liga Americana y dos en la Liga Nacional.

La representación latinoamericana entre quienes darán inicio al colisión contará con tres dominicanos; tres venezolanos y un mexicano.

Los abridores seleccionados en la segunda grado de la votación se suman a los fildeadores Aaron Judge y al venezolano Ronald Acuña, quienes fueron los más votados en la primera grado en la Liga Americana y la Liga Nacional.

José Altuve y Willson Contreras serán titulares El receptor de entre ambos equipos estará en manos del nacido en Puerto Cabello, estado Carabobo, Willson Contreras de los Cachorros de Chicago de la Liga Nacional y del mexicano Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto de la unión Americana.

La misma situación ocurre en la antesala; donde el puesto quedó en manos de los dominicanos Manny Machado de los Padres de San Diego en la Liga Nacional y Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana.

Comenzando, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos entrará al campo para el roster de la Liga Americana; mientras que Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis lo hará por el Viejo Circuito.

El también porteño José Altuve de los Astros de Houston y Jazz Chisholm Jr. de los Marlins de Miami defenderán la segunda colchoneta; primero por el circuito pequeño y segundo por la Liga Nacional.

En el campocorto, impulsarán a Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana; y a Trea Turner de los Dodgers.

https://twitter.com/MLBVenezuela/status/1545546774839844865

Los «Más Valiosos» presentes Como bateador designado de la Liga Nacional, la suerte de los Filis de Filadelfia, Bruce Harper, ha sido estimado para establecerse ese lado; mientras que el japonés Shohei Ohtani de los Angelinos tendrá el honor de comenzar ese lado en el peña de la Liga Americana.

Harper y Ohtani son los campeones defensores del MVP de la Liga Nacional y la Liga Americana.

En los jardines de la selección estarían Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta; Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles y Joc Pederson de los Gigantes de San Francisco.

Los jardineros de la LA serán jueces de los Yankees de Nueva York; Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles y Giancarlo Stanton de los Yankees.

Los suplentes y lanzadores que formarán parte de este charnela de estrellas se darán a conocer el próximo domingo, cuando lo den a conocer los managers de cada equipo.

Otros criollos que podrían estar La lista venezolano podría externderse, por los números y constancias casi al cierra de la mitad de la teemporada, ellos son el líder de todas las Grandes Ligas en bateo, el yaracuyano y magallanero Luis Arráez (Mellizos de Minnesota).

También podrían estar en ese lista los estelares Martín Pérez (Rangers de Texas), Pablo López (Marlins de Miami); Carlos Carrasco (Mets de Nueva York) y Luis García (Astros de Houston); además del Williams Contreras (Bravos de Atlanta), quien quedó segundo en la última votación como designado, aunque aún se espera saber si llega sano.

Cabrera orgulloso por el llamado Los latinos Albert Pujols y Miguel Cabrera asimismo tienen un lado protegido luego de ser seleccionados en la selección singular del Comisionado de la MLB, Rob Manfred.

«Estoy orgulloso y sorprendido porque no esperaba que me llamaran al Juego de Estrellas», admitió el slugger en una rueda de prensa celebrada el viernes por el departamento de prensa de los bengalíes con los periodistas venezolanos. «Acepto la invitación del Comisionado y no puedo esperar hasta allá para disfrutar de ese día».

