Ryan Reynolds explica por qué algunos clásicos de Disney deberían tener la clasificación para adultos

(CNN) –– Ryan Reynolds cree que Disney debería reconsiderar las clasificaciones de algunas de sus películas clásicas por «trauma irreversible».

Disney+ anunció este jueves que las películas de Marvel Deadpool , Deadpool 2 y Logan pronto estarían disponibles en el servicio con clasificación para adultos, o clasificación R en el sistema de Estados Unidos. Y Reynolds, quien le da vida a Deadpool, no pudo evitar compartir lo que pensaba de la decisión.

«Deadpool 3» ya está en producción y hará parte del Universo Cinematográfico de Marvel «Se supone que debemos anunciar que Logan y Deadpool serán pronto las primeras películas con clasificación R en Disney+. Pero todos sabemos que algunas películas de Disney ya deberían tener clasificación R por trauma irreversible», escribió Reynolds en Twitter.

We’re supposed to announce Logan and Deadpool will soon be the first R-rated movies on Disney+. But we all know some Disney movies should already be rated R for irreversible trauma. pic.twitter.com/FoIbiwKhiG

¿Y cuáles serían exactamente esas películas? El rey león, Blancanieves y los siete enanitos, Old Yeller y Bambi fueron algunos de los éxitos de Disney que Ryan Reynolds sugirió debería revaluarse su clasificación.

En el caso de Blancanieves y los siete enanitos , Reynolds dijo que este clásico animado de 1937 debería tener una clasificación para adultos porque hay «allanamiento de propiedad, poliandria límite, [y estoy] bastante seguro de que esos diamantes no están libres de crueldad», comentó el actor.

También tuiteó que Old Yeller estaba en su lista porque la película le hizo «llorar muchísimo». Su justificación adicional mencionó el «asesinato directo de Old Yeller. Además, abuso de oso».

Reynolds bromeó diciendo que El rey león está llena de «fratricidios, mutilaciones, muy posiblemente amor entre medios hermanos, o al menos besos entre primos. En serio».

En cuanto a Bambi , el «asesinato a sangre fría de una mamá ciervo inocente, eso causará un trauma de por vida», escribió.

Disney+ aún no ha respondido a las sugerencias (en broma) de Reynolds. Pero en un comunicado de prensa que anunció las nuevas incorporaciones de Marvel desde este viernes, la compañía alentó a los suscriptores a revisar la configuración de control parental «para garantizar una experiencia de visualización más adecuada para ellos y sus familias». Deadpool Disney El rey león Ryan Reynolds

