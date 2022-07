Ryan García noquea a Javier Fortuna y reta a Gervonta Davis y Devin Haney a pelear en 140 libras

Entornointeligente.com /

Luego de una actuación decepcionante en abril, Ryan García impresionó contra un oponente mucho mejor el sábado con un nocaut en el sexto asalto sobre Javier Fortuna en una pelea de 140 libras en Los Angeles.

La estrella de 23 años derribó a Fortuna en las rondas 4, 5 y 6, todo como resultado del rápido gancho de izquierda de García. La primera caída fue producida por un golpe al cuerpo, y preparado por una finta, pero los siguientes dos ganchos se estrellaron en la barbilla de Fortuna.

Selecciones Editoriales Sí, Ryan García es genuino y tiene pinta para estrella 58m Damián L. Delgado Averhoff | Escritor ESPN Digital ¿Ryan, candidato número 1 para suplir al Canelo? 4d Saúl Trujano I ESPN Digital Ryan García, el púgil con aspiraciones a ‘influencer’ que busca la cima 6d Carlos A. Nava | ESPN Digital 2 Relacionado Después de la última caída, Fortuna recibió la cuenta de 10 del árbitro con una rodilla sobre la lona, y el final de la pelea llegó a los 27 segundos del sexto asalto.

«Sé que estuve listo… Sé lo buen peleador que soy, solo tuve que ponerlo todo junto», dijo García (23-0, 19 KOs). «La pelea habla por sí sola… Cuando me enfrento a golpeadores más duros, boxeo mejor… Golpeo fuerte; no se necesita mucho para lastimar a alguien».

García es el boxeador número 6 de ESPN en las 135 libras, pero sus últimas dos peleas han sido disputadas en las 140, un peso en el que dijo que se siente mucho más cómodo.

«No voy a volver a bajar a 135 por nada, pero luego pelearé con ‘Tank'», dijo García, refiriéndose a una súper pelea con Gervonta Davis. «Si ‘Tank’ lo quiere en 140… hagámoslo».

Davis, también un peleador estrella, hace campaña en las 135 libras, pero peleó una vez en el peso superligero, un nocaut técnico en el undécimo asalto sobre Mario Barrios en junio pasado.

Un enfrentamiento entre Davis y García es uno de los mayores eventos comerciales que puede ofrecer el boxeo, pero consumar un trato no será fácil, dada la división promocional y televisoras. Davis está alineado con PBC y pelea en Showtime, mientras que García está alineado con Golden Boy y pelea en DAZN.

Sea quien sea con que García pelee a continuación, él planea que sea en diciembre, y es evidente que está mejorando después de un tumultuoso 2021.

Luego de un nocaut técnico en enero de 2021 sobre Luke Campbell en la mejor victoria de su carrera, García estaba listo para pelear contra Fortuna en julio pasado, pero se retiró para abordar su salud mental. Una pelea de noviembre con el ex campeón Joseph Díaz Jr. fue cancelada luego de que García se sometiera a una cirugía para reparar su muñeca derecha.

Regresó en abril para superar por puntos a Emmanuel Tagoe, pero no hubo mucha acción en la pelea y, sorprendentemente, García nunca derribó al ghanés a pesar de lastimarlo varias veces.

García no tuvo tales problemas contra Fortuna, un dominicano de 33 años que es el peso ligero No. 10 de ESPN. Parecía infligir daño cada vez que lo tocaba. Pero García no solo era mucho más grande que Fortuna, también era mucho más rápido. Constantemente venció a Fortuna y lo mantuvo a raya con su jab.

Fortuna rara vez lanzaba un puñetazo, y cuando lo hacía, los tiros rara vez daban en el blanco. El ojo derecho de Fortuna (37-4-1, 26 KOs) estaba hinchado al final de la contienda. Fue la segunda derrota de Fortuna en tres peleas; fue superado por puntos por Díaz en julio pasado.

Estadísticas Ryan García vs. Javier Fortuna 16 de julio 2022 Golpes Garcia Fortuna Total aterrizados 79 24 Total lanzados 236 115 Porcentaje 36% 21% Jabs aterrizados 23 7 Jabs lanzados 100 51 Porcentaje 23% 14% Poder aterrizados 56 17 Poder lanzados 136 64 Porcentaje 41% 27% — Cortesía de CompuBox «Me dijeron que era un tipo al que no le importaba el boxeo y que inventaba [problemas] de salud mental», dijo García.

Añadió: «No es debilidad. Es fuerza. Es coraje».

Con García ahora en forma, y con una segunda pelea bajo la tutela de Joe Goossen, debería estar listo para una oposición mucho mejor, ya sea Davis, el campeón indiscutible de peso ligero Devin Haney o cualquiera de los mejores peleadores en su nueva categoría de peso.

«Pongamos en marcha las grandes peleas», dijo García. «Estoy seguro de que Devin tampoco puede hacer 135, seamos honestos. Ese tipo también es grande… Ninguno de nosotros llegará a 135, seamos realistas».

