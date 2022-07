Róver Perseverance recolectó una nueva roca de Marte

Entornointeligente.com /

El róver Perseverance de la Nasa recolectó su décima muestra de una pequeña roca en Marte mientras inspecciona el delta de un antiguo río, en el cráter Jezero.

«¡Gran día para la ciencia espacial! Desde vistas de grandes telescopios que revelan el universo, hasta primeros planos extremos de muestras de Marte, con núcleos de roca apenas del tamaño de un dedo meñique», reza un mensaje en Twitter publicado en la cuenta del vehículo espacial.

«Ahora he recolectado mi décima muestra de roca, vista aquí en el sol marciano de la tarde», agregó.

El Perseverance, que aterrizó en Marte en febrero del 2021, lleva 43 tubos de ensayo, 38 de los cuales se llenarán con muestras. El vehículo usa un pequeño taladro en el extremo de su brazo robótico para extraer fragmentos de roca prometedores.

La misión del róver (que también incluye al helicóptero autónomo Ingenuity) busca encontrar indicios de antigua vida microbiana, recoger y almacenar regolitos marcianos, así como recopilar datos sobre la geología y el clima de Marte, allanando el camino para la exploración humana.

Big day for space science! From grand telescope views that #UnfoldTheUniverse , to extreme closeups of #SamplingMars , with rock cores barely the size of a pinky finger. I’ve now collected my 10th rock sample, seen here in the late afternoon Martian sun. pic.twitter.com/uOq5nABY8W

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 13, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/Ek2ap8h1tvgDWxnz8BrYbO

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Nasa divulga primera imagen del telescopio James Webb Nasa publica las primeras fotos tomadas por el telescopio James Webb

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com